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Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 24.10.2024 (обновлено: 05:25 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709043.html
Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту
Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту - РИА Новости, 24.10.2024
Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту
Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Днепр" выбили у ВСУ тактически выгодную высоту на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:19
2024-10-24T05:25
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
сво
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Днепр" выбили у ВСУ тактически выгодную высоту на ореховском направлении в Запорожской области в канун своего профессионального праздника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, задача состояла в том, чтобы завести колонну техники и забрать господствующую высоту у противника. Российская группа спецназа выдвинулась на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерии. "Попали под артиллерийский обстрел противника. Также выскочил на нас из "зеленки" БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили", — рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным "Большой", слова которого приводит Минобороны. Бойцы спецназа круглосуточно ведут разведку позиций противника на ореховском направлении, добавили в оборонном ведомстве. На одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения в лесополосе обнаружили окопы с личным составом ВСУ. После обнаружения цели дрон-камикадзе поднялся в небо и точным ударом уничтожил блиндаж противника. Военнослужащих подразделений спецназа в лицо знают лишь их сослуживцы и командиры. Задачи, которые они выполняют, обеспечивают стратегическое преимущество на целых направлениях. Главная особенность работы подразделений специального назначения — скрытность и автономность.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту

Спецназ "Днепр" выбил у ВСУ тактически выгодную высоту на ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Военнослужащие заряжают РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Днепр" выбили у ВСУ тактически выгодную высоту на ореховском направлении в Запорожской области в канун своего профессионального праздника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, задача состояла в том, чтобы завести колонну техники и забрать господствующую высоту у противника. Российская группа спецназа выдвинулась на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерии.
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"Попали под артиллерийский обстрел противника. Также выскочил на нас из "зеленки" БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили", — рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным "Большой", слова которого приводит Минобороны.
Бойцы спецназа круглосуточно ведут разведку позиций противника на ореховском направлении, добавили в оборонном ведомстве. На одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения в лесополосе обнаружили окопы с личным составом ВСУ. После обнаружения цели дрон-камикадзе поднялся в небо и точным ударом уничтожил блиндаж противника.
Военнослужащих подразделений спецназа в лицо знают лишь их сослуживцы и командиры. Задачи, которые они выполняют, обеспечивают стратегическое преимущество на целых направлениях. Главная особенность работы подразделений специального назначения — скрытность и автономность.
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