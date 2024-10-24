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Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:04
2024-10-24T05:04
2024-10-24T06:47
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. В ходе поддержки сухопутных войск летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, уточнили в министерстве. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241023/broneavtomobil--1979691859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вертолеты
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вертолеты
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
В ходе поддержки сухопутных войск летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, уточнили в министерстве.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в оборонном ведомстве.