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Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.10.2024 (обновлено: 06:47 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:04
2024-10-24T06:47
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вертолеты
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. В ходе поддержки сухопутных войск летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, уточнили в министерстве. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241023/broneavtomobil--1979691859.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вертолеты
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вертолеты
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС РФ в зоне спецоперации
Вертолет Ка-52 ВКС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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В ходе поддержки сухопутных войск летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, уточнили в министерстве.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в оборонном ведомстве.
Экипажи вертолетов Ка-52м сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Вертолеты
 
 
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