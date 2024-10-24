https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:04

2024-10-24T05:04

2024-10-24T06:47

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вертолеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977727746_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_ab5a344a35a510fc650bc2e20b0f9eaf.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. В ходе поддержки сухопутных войск летчики армейской авиации выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, уточнили в министерстве. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20241023/broneavtomobil--1979691859.html

https://ria.ru/20241019/aviatsiya-1978895118.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вертолеты