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"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС - РИА Новости, 24.10.2024
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03:06 24.10.2024 (обновлено: 10:24 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spectator-1979702320.html
"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС
"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС - РИА Новости, 24.10.2024
"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС
Подготовка ЕС к подписанию на саммите G20 торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР и ряд невыполненных обещаний Макрона возмутили французских фермеров и подвели... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:06
2024-10-24T10:24
франция
меркосур
европа
евросоюз
аргентина
большая двадцатка
в мире
фермеры
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подготовка ЕС к подписанию на саммите G20 торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР и ряд невыполненных обещаний Макрона возмутили французских фермеров и подвели их к грани нового восстания, сообщает Spectator."Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства…FNSEA (Главный фермерский союз во Франции. — Прим. ред.) на этой неделе предупредил правительство, что сделка МЕРКОСУР является "красной линией", — говорится в материале.Отмечается, что моральный дух фермеров уже подорван после "одного из самых разрушительных" периодов, когда дожди привели к рекордному падению урожая пшеницы и винограда, а среди сельскохозяйственных животных прошли эпидемии. Также фермеры сильно раздосадованы обещаниями президента Макрона финансовой поддержки и отказа ЕС от угрожающих им торговых сделок. А в реальности в ущерб интересам Франции готовится подписание соглашения с МЕРКОСУР (в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия).По информации издания, фермеры уже провели ряд акций по всей стране, а главный протест назначен на 15 ноября, за три дня до начала саммита G20. Также приводятся слова одного из фермеров, который пообещал "неконтролируемую" реакцию, причем необязательно в составе профсоюзов.Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали отходами префектуры и здания администрации. Они осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html
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франция, меркосур, европа, евросоюз, аргентина, большая двадцатка, в мире, фермеры, эммануэль макрон, протесты
Франция, Меркосур, Европа, Евросоюз, Аргентина, Большая двадцатка, В мире, фермеры, Эммануэль Макрон, Протесты
"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС

Spectator: соглашение ЕС и МЕРКОСУР вызовет крупные протесты фермеров во Франции

© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы патрулируют улицу
Французские жандармы патрулируют улицу - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Французские жандармы патрулируют улицу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подготовка ЕС к подписанию на саммите G20 торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР и ряд невыполненных обещаний Макрона возмутили французских фермеров и подвели их к грани нового восстания, сообщает Spectator.

"Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства…FNSEA (Главный фермерский союз во Франции. — Прим. ред.) на этой неделе предупредил правительство, что сделка МЕРКОСУР является "красной линией", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Отмечается, что моральный дух фермеров уже подорван после "одного из самых разрушительных" периодов, когда дожди привели к рекордному падению урожая пшеницы и винограда, а среди сельскохозяйственных животных прошли эпидемии. Также фермеры сильно раздосадованы обещаниями президента Макрона финансовой поддержки и отказа ЕС от угрожающих им торговых сделок. А в реальности в ущерб интересам Франции готовится подписание соглашения с МЕРКОСУР (в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия).

По информации издания, фермеры уже провели ряд акций по всей стране, а главный протест назначен на 15 ноября, за три дня до начала саммита G20. Также приводятся слова одного из фермеров, который пообещал "неконтролируемую" реакцию, причем необязательно в составе профсоюзов.

Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали отходами префектуры и здания администрации. Они осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Захват власти": на Западе заявили о подготовке переворота в ЕК
20 октября, 05:29
 
ФранцияМеркосурЕвропаЕвросоюзАргентинаБольшая двадцаткаВ мирефермерыЭммануэль МакронПротесты
 
 
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