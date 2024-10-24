"Катастрофа". На Западе заявили об угрозе восстания в одной из стран ЕС
Spectator: соглашение ЕС и МЕРКОСУР вызовет крупные протесты фермеров во Франции
© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы патрулируют улицу
© AP Photo / Christophe Ena
Французские жандармы патрулируют улицу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подготовка ЕС к подписанию на саммите G20 торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР и ряд невыполненных обещаний Макрона возмутили французских фермеров и подвели их к грани нового восстания, сообщает Spectator.
"Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства…FNSEA (Главный фермерский союз во Франции. — Прим. ред.) на этой неделе предупредил правительство, что сделка МЕРКОСУР является "красной линией", — говорится в материале.
"Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства…FNSEA (Главный фермерский союз во Франции. — Прим. ред.) на этой неделе предупредил правительство, что сделка МЕРКОСУР является "красной линией", — говорится в материале.
Отмечается, что моральный дух фермеров уже подорван после "одного из самых разрушительных" периодов, когда дожди привели к рекордному падению урожая пшеницы и винограда, а среди сельскохозяйственных животных прошли эпидемии. Также фермеры сильно раздосадованы обещаниями президента Макрона финансовой поддержки и отказа ЕС от угрожающих им торговых сделок. А в реальности в ущерб интересам Франции готовится подписание соглашения с МЕРКОСУР (в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия).
По информации издания, фермеры уже провели ряд акций по всей стране, а главный протест назначен на 15 ноября, за три дня до начала саммита G20. Также приводятся слова одного из фермеров, который пообещал "неконтролируемую" реакцию, причем необязательно в составе профсоюзов.
Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали отходами префектуры и здания администрации. Они осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
По информации издания, фермеры уже провели ряд акций по всей стране, а главный протест назначен на 15 ноября, за три дня до начала саммита G20. Также приводятся слова одного из фермеров, который пообещал "неконтролируемую" реакцию, причем необязательно в составе профсоюзов.
Во Франции в конце 2023 — начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали отходами префектуры и здания администрации. Они осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
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