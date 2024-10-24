СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье
СК РФ проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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УФА, 24 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бездомной собаки на малолетнего ребенка в Оренбургской области, сообщает СК в своем Telegram-канале.
"В СМИ и социальной сети сообщается о нападении бродячей собаки на восьмилетнего мальчика в Красногвардейском районе Оренбургской области. 22 октября текущего года агрессивное животное набросились на ребенка, укусив за руку. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает СК РФ.
Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. В сентябре этого года 10 бродячих собак напали на школьника в Оренбурге, животных отогнал прохожий, ведется следственное разбирательство.
В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля.
Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак.
В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.
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