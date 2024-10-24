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СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2024
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22:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/soobscheniya--1979925872.html
СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье
СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье - РИА Новости, 24.10.2024
СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бездомной собаки на малолетнего ребенка в Оренбургской... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:07
2024-10-24T22:07
происшествия
оренбургская область
россия
оренбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургский областной суд
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УФА, 24 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бездомной собаки на малолетнего ребенка в Оренбургской области, сообщает СК в своем Telegram-канале. "В СМИ и социальной сети сообщается о нападении бродячей собаки на восьмилетнего мальчика в Красногвардейском районе Оренбургской области. 22 октября текущего года агрессивное животное набросились на ребенка, укусив за руку. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает СК РФ. Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. В сентябре этого года 10 бродячих собак напали на школьника в Оренбурге, животных отогнал прохожий, ведется следственное разбирательство. В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак. В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.
https://ria.ru/20241009/sobaki-1977094989.html
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происшествия, оренбургская область, россия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский областной суд
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Оренбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургский областной суд
СК проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье

СК РФ проверит сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбуржье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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УФА, 24 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении бездомной собаки на малолетнего ребенка в Оренбургской области, сообщает СК в своем Telegram-канале.
"В СМИ и социальной сети сообщается о нападении бродячей собаки на восьмилетнего мальчика в Красногвардейском районе Оренбургской области. 22 октября текущего года агрессивное животное набросились на ребенка, укусив за руку. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает СК РФ.
Это не первый случай нападения бродячих животных на детей. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. В сентябре этого года 10 бродячих собак напали на школьника в Оренбурге, животных отогнал прохожий, ведется следственное разбирательство.
В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля.
Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак.
В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияОренбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургский областной суд
 
 
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