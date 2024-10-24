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Ученый рассказал, чем грозит сильная вспышка на Солнце - РИА Новости, 24.10.2024
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Наука
 
12:41 24.10.2024 (обновлено: 12:43 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/solntse-1979778548.html
Ученый рассказал, чем грозит сильная вспышка на Солнце
Ученый рассказал, чем грозит сильная вспышка на Солнце - РИА Новости, 24.10.2024
Ученый рассказал, чем грозит сильная вспышка на Солнце
Выброс солнечной массы после сильной вспышки всё-таки может задеть Землю своим краем, прогнозы в таких случаях обычно неблагоприятные, но редко сбываются,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:41
2024-10-24T12:43
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Выброс солнечной массы после сильной вспышки всё-таки может задеть Землю своим краем, прогнозы в таких случаях обычно неблагоприятные, но редко сбываются, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Ранее Богачёв сообщил РИА Новости, что сильная вспышка, достигшая балла X3.3 произошла утром 24 октября на восточном крае Солнца. Изначально учёные полагали, что вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушёл вбок и частично назад от Земли и не сможет повлиять на планету. "По данным, поступившим с космических коронографов, выброс массы, произошедший после сегодняшней вспышки высшего балла, имеет компоненты, направленные к планете", - сказал Богачёв. Из-за того, что взрыв произошёл под углом, близким к 90 градусам к линии Солнце-Земля, солнечное вещество распространяется в космос в секторе близком и даже, вероятно, превышающем 180 градусов, объяснил он. С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, крайне неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но всё же мимо планеты", - добавил учёный. Сразу после вспышки геомагнитные риски были практически на нулевом уровне, но сейчас, по его словам, резко увеличены. Прогноз времени прихода солнечных масс и примерной силе удара появится до конца текущих суток, предварительно максимальные риски выставлены на середину дня субботы, уточнил руководитель лаборатории.
https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html
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земля, наука
Земля, Наука, Наука
Ученый рассказал, чем грозит сильная вспышка на Солнце

Ученый Богачёв: выброс солнечной массы после сильной вспышки может задеть Землю

© NASA/SDOИзображение поверхности Солнца
Изображение поверхности Солнца - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© NASA/SDO
Изображение поверхности Солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Выброс солнечной массы после сильной вспышки всё-таки может задеть Землю своим краем, прогнозы в таких случаях обычно неблагоприятные, но редко сбываются, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Ранее Богачёв сообщил РИА Новости, что сильная вспышка, достигшая балла X3.3 произошла утром 24 октября на восточном крае Солнца. Изначально учёные полагали, что вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушёл вбок и частично назад от Земли и не сможет повлиять на планету.
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"По данным, поступившим с космических коронографов, выброс массы, произошедший после сегодняшней вспышки высшего балла, имеет компоненты, направленные к планете", - сказал Богачёв.
Из-за того, что взрыв произошёл под углом, близким к 90 градусам к линии Солнце-Земля, солнечное вещество распространяется в космос в секторе близком и даже, вероятно, превышающем 180 градусов, объяснил он.
С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, крайне неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но всё же мимо планеты", - добавил учёный.
Сразу после вспышки геомагнитные риски были практически на нулевом уровне, но сейчас, по его словам, резко увеличены. Прогноз времени прихода солнечных масс и примерной силе удара появится до конца текущих суток, предварительно максимальные риски выставлены на середину дня субботы, уточнил руководитель лаборатории.
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