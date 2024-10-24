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В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах - РИА Новости, 24.10.2024
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Религия
 
12:26 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/sobor-1979774219.html
В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах
В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах - РИА Новости, 24.10.2024
В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах
Иерарх Иерусалимского патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) осудил "варварский захват" Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:26
2024-10-24T12:26
религия
черкассы
украина
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иерарх Иерусалимского патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) осудил "варварский захват" Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии и призвал киевские власти немедленно прекратить преследования канонической Украинской православной церкви. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Преследования, которым подвергается Украинская православная церковь со стороны украинских властей, до сих пор не прекратились, но лишь усиливаются с каждым днем, сопровождаясь жестокостью, агрессией и варварскими действиями... Украинские власти по-прежнему жестоко преследуют древнейшую Церковь, основанную на Украине с появлением там христианства", – цитирует слова архипастыря сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). Архиепископ Феодосий подчеркнул, что Иерусалимский патриархат решительно осуждает преследования единственной на Украине канонической и легитимной УПЦ со стороны киевских властей и ПЦУ, "ложно и безосновательно именуемой "православной церковью Украины". "Нападки на Украинскую православную церковь адресованы всем православным церквам мира, и все они должны приложить совместные усилия ради прекращения агрессивных действий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь", – сказал Феодосий. Иерарх вновь призвал ООН, правозащитные и международные организации "взять на себя ответственность и уделить большее внимание преследованиям, которым подвергается УПЦ, "проявляя уважение древности присутствия и истории этой Церкви".Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241020/upts-1979028045.html
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черкассы, украина, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Черкассы, Украина, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах

Иерарх Иерусалимского патриархата назвал "варварством" захват собора в Черкассах

© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Соцсети
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иерарх Иерусалимского патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) осудил "варварский захват" Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии и призвал киевские власти немедленно прекратить преследования канонической Украинской православной церкви.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс
20 октября, 21:01
"Преследования, которым подвергается Украинская православная церковь со стороны украинских властей, до сих пор не прекратились, но лишь усиливаются с каждым днем, сопровождаясь жестокостью, агрессией и варварскими действиями... Украинские власти по-прежнему жестоко преследуют древнейшую Церковь, основанную на Украине с появлением там христианства", – цитирует слова архипастыря сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).
Архиепископ Феодосий подчеркнул, что Иерусалимский патриархат решительно осуждает преследования единственной на Украине канонической и легитимной УПЦ со стороны киевских властей и ПЦУ, "ложно и безосновательно именуемой "православной церковью Украины".
"Нападки на Украинскую православную церковь адресованы всем православным церквам мира, и все они должны приложить совместные усилия ради прекращения агрессивных действий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь", – сказал Феодосий.
Пострадавший при попытке захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук
21 октября, 22:57
Иерарх вновь призвал ООН, правозащитные и международные организации "взять на себя ответственность и уделить большее внимание преследованиям, которым подвергается УПЦ, "проявляя уважение древности присутствия и истории этой Церкви".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
 
РелигияЧеркассыУкраинаУкраинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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