https://ria.ru/20241024/sobor-1979774219.html

В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах

В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах - РИА Новости, 24.10.2024

В Иерусалимском патриархате осудили захват собора в Черкассах

Иерарх Иерусалимского патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) осудил "варварский захват" Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:26

2024-10-24T12:26

2024-10-24T12:26

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иерарх Иерусалимского патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) осудил "варварский захват" Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии и призвал киевские власти немедленно прекратить преследования канонической Украинской православной церкви. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Преследования, которым подвергается Украинская православная церковь со стороны украинских властей, до сих пор не прекратились, но лишь усиливаются с каждым днем, сопровождаясь жестокостью, агрессией и варварскими действиями... Украинские власти по-прежнему жестоко преследуют древнейшую Церковь, основанную на Украине с появлением там христианства", – цитирует слова архипастыря сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). Архиепископ Феодосий подчеркнул, что Иерусалимский патриархат решительно осуждает преследования единственной на Украине канонической и легитимной УПЦ со стороны киевских властей и ПЦУ, "ложно и безосновательно именуемой "православной церковью Украины". "Нападки на Украинскую православную церковь адресованы всем православным церквам мира, и все они должны приложить совместные усилия ради прекращения агрессивных действий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь", – сказал Феодосий. Иерарх вновь призвал ООН, правозащитные и международные организации "взять на себя ответственность и уделить большее внимание преследованиям, которым подвергается УПЦ, "проявляя уважение древности присутствия и истории этой Церкви".Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241020/upts-1979028045.html

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черкассы, украина, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц