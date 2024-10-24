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Иудеи отмечают один из самых радостных праздников

Иудеи отмечают один из самых радостных праздников - РИА Новости, 24.10.2024

Иудеи отмечают один из самых радостных праздников

Праздник Симхат Тора отмечают иудеи в четверг вечером, в этот день в синагогах устраивают танцы со свитками Торы, все радуются, что заканчивается годичный цикл... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:40

2024-10-24T11:40

2024-10-24T11:40

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Праздник Симхат Тора отмечают иудеи в четверг вечером, в этот день в синагогах устраивают танцы со свитками Торы, все радуются, что заканчивается годичный цикл чтения священной книги и начинается новый, рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяев. Симхат Тора- день, когда в синагогах заканчивается годичный цикл чтения Торы и начинается новый, в этом году отмечается с вечера 24 октября до вечера 25 октября. Праздник совпадает по времени с Шмини Ацерет – "восьмым днем", или "днем веселья". Это восьмой день после начала осеннего "праздника шалашей" Суккота, установленного в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную. В Израиле два эти праздники принято отмечать в один день, за его пределами же, где Шмини Ацерет празднуются два дня (23-24 октября), Симхат Тора выпадает на следующий день. "Праздник отмечается в 23-й день месяца тишрей (в Израиле — 22-й), сразу же после окончания Суккот. В синагоге вынимают свитки Торы из специального ящика и раздают видным членам общины. Они идут по кругу, целуя Тору. Эта церемония называется акафот, что значит "перемещаться по кругу", или "охватить". Когда эти люди движутся по кругу, другие окружают их и танцуют с ними. Все это время они держат в руках свитки Торы, что нелегко, так как свиток может весить 10-15 килограммов ", - рассказал РИА Новости Захарьяев. По его словам, после пения и танцев примерно в течение 20 минут свитки вручаются новой группе, начинается новая акафа, эта процедура повторяется семь раз. Праздник обычно проходит очень весело. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в поздравлении подчеркнул, что "это чувство высшей радости – нематериальный результат духовной работы, иудеи дочитывают последнюю главу Торы "с чувством, что вынесли новые смыслы из уже знакомых текстов, что стали мудрее и лучше". Главный раввин Петербурга Менахем Мендел Певзнер напомнил в своем обращении к общине, что 7 октября 2023 года в Симхат Тору в Израиле произошел теракт, и сегодня воспоминание о трагическом событии омрачает праздничное веселье. "Еврейская традиция дает нам ответ: "Радость сокрушает все преграды". Можно веселиться, можно радоваться, можно плясать со свитками Торы. Можно и нужно! Ведь радость возвышает душу и, подобно молитве, доходит до Небес! ", - отметил Певзнер.

https://ria.ru/20241011/prazdnik-1977594338.html

https://ria.ru/20241011/grekhi-1977591659.html

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израиль, египет, россия, герман захарьяев