https://ria.ru/20241024/sim-1979837025.html

РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев

РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев - РИА Новости, 24.10.2024

РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев

Роскомнадзор заблокирует четыре с половиной миллиона сим-карт, принадлежащих иностранцам, сообщил представитель ведомства журналистам на полях форума... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:07

2024-10-24T16:07

2024-10-24T16:38

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Роскомнадзор заблокирует четыре с половиной миллиона сим-карт, принадлежащих иностранцам, сообщил представитель ведомства журналистам на полях форума "Спектр-2024"."На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров, 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы", — сказал он. В Роскомнадзоре напомнили, что проанализировали данные о сим-картах операторов мобильной связи и выявили 26 миллионов телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. С 1 января вступил в силу закон, ограничивающий количество мобильных номеров для одного абонента: на россиянина можно будет оформить не более 20 сим-карт, на иностранца — не более десяти. При этом договоры с иностранцами операторы смогут заключать только очно, при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.Сейчас проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной Роскомнадзором. Пройти ее можно только в офисах продаж. Операторы связи должны завершить проверку до конца ноября.

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979661455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество