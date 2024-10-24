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РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев
РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев - РИА Новости, 24.10.2024
РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев
Роскомнадзор заблокирует четыре с половиной миллиона сим-карт, принадлежащих иностранцам, сообщил представитель ведомства журналистам на полях форума... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:07
2024-10-24T16:07
2024-10-24T16:38
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Роскомнадзор заблокирует четыре с половиной миллиона сим-карт, принадлежащих иностранцам, сообщил представитель ведомства журналистам на полях форума "Спектр-2024"."На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров, 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы", — сказал он. В Роскомнадзоре напомнили, что проанализировали данные о сим-картах операторов мобильной связи и выявили 26 миллионов телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. С 1 января вступил в силу закон, ограничивающий количество мобильных номеров для одного абонента: на россиянина можно будет оформить не более 20 сим-карт, на иностранца — не более десяти. При этом договоры с иностранцами операторы смогут заключать только очно, при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.Сейчас проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной Роскомнадзором. Пройти ее можно только в офисах продаж. Операторы связи должны завершить проверку до конца ноября.
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев
РКН: около 4,5 млн сим-карт иностранцев, не прошедших проверку, заблокируют
СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Роскомнадзор заблокирует четыре с половиной миллиона сим-карт, принадлежащих иностранцам, сообщил представитель ведомства журналистам на полях форума "Спектр-2024".
"На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров, 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы", — сказал он.
В Роскомнадзоре напомнили, что проанализировали данные о сим-картах операторов мобильной связи и выявили 26 миллионов телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства.
С 1 января вступил в силу закон, ограничивающий количество мобильных номеров для одного абонента: на россиянина можно будет оформить не более 20 сим-карт, на иностранца — не более десяти. При этом договоры с иностранцами операторы смогут заключать только очно, при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.
Сейчас проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной Роскомнадзором. Пройти ее можно только в офисах продаж. Операторы связи должны завершить проверку до конца ноября.