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Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
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15:29 24.10.2024 (обновлено: 15:57 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году
В 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем около 24 тысяч рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:29
2024-10-24T15:57
общество
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем около 24 тысяч рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", — сказал он. Глава Минфина напомнил, что в следующем году проиндексируют все пенсии по старости — и неработающих пенсионеров, и тех, кто еще участвует в трудовой деятельности."Будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится", — добавил он. Силуанов отметил, что прогноз инфляции на 2024-й пока что составляет 7,3 процента.Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
https://ria.ru/20241003/pensionery-1976065557.html
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общество, россия, антон силуанов, госдума рф
Общество, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году

Силуанов: средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тыс руб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Министр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем около 24 тысяч рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", — сказал он.
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Глава Минфина напомнил, что в следующем году проиндексируют все пенсии по старости — и неработающих пенсионеров, и тех, кто еще участвует в трудовой деятельности.
"Будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится", — добавил он.
Силуанов отметил, что прогноз инфляции на 2024-й пока что составляет 7,3 процента.
Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
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ОбществоРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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