https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году

В 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем около 24 тысяч рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:29

2024-10-24T15:29

2024-10-24T15:57

общество

россия

антон силуанов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979829891_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4241796d9925a35f8b6f36cbfbfbdde7.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2025 году российские пенсионеры будут получать в среднем около 24 тысяч рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей", — сказал он. Глава Минфина напомнил, что в следующем году проиндексируют все пенсии по старости — и неработающих пенсионеров, и тех, кто еще участвует в трудовой деятельности."Будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится", — добавил он. Силуанов отметил, что прогноз инфляции на 2024-й пока что составляет 7,3 процента.Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

https://ria.ru/20241003/pensionery-1976065557.html

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, антон силуанов, госдума рф