https://ria.ru/20241024/siluanov-1979815334.html

Силуанов ответил на вопрос о налоговых корректировках

Силуанов ответил на вопрос о налоговых корректировках - РИА Новости, 24.10.2024

Силуанов ответил на вопрос о налоговых корректировках

Минфин РФ считает неправильным в ближайшие годы говорить о серьезных налоговых корректировках, в том числе и для нефтегазового сектора, надо сначала посмотреть, РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:50

2024-10-24T14:50

2024-10-24T14:51

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минфин РФ считает неправильным в ближайшие годы говорить о серьезных налоговых корректировках, в том числе и для нефтегазового сектора, надо сначала посмотреть, как сработают принятые весной новации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе пленарного заседания Госдумы, где в первом чтении рассматривается проект бюджета РФ на 2025-2027 годы, депутаты задали вопрос, не пора ли менять подходы в налоговой системе, в частности, не пора ли поддерживать налоговыми стимулами те сектора экономики, которые создают промышленный потенциал в РФ. "По налоговым изменениям. В целом мы договаривались о том, что весной приняли базовые налоговые изменения и каких-то серьезных новаций на протяжении ближайших лет делать не будем. Поэтому я бы очень аккуратно здесь к этому предложению относился... Давайте посмотрим, как все наши налоговые новации сработают, какая ситуация будет с теми или иными отраслями. Но мне кажется, в ближайшие годы говорить о каких-то корректировках серьезных налогов, наверное, было бы неправильно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов. "Что касается нефтегазового сектора, то на самом деле там большая нагрузка на рентные платежи, которой большую часть доходов мы изымаем. По остальному - общий уровень доходности сопоставим с уровнем доходности других секторов экономики. Поэтому сейчас бы я не стал принимать каких-то решений по корректировке налогов, в том числе и для нефтегазового сектора", - отметил министр. Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, повышения НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые с 2025 года, он содержит еще ряд изменений для нефтегазового сектора.

https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html

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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, госдума рф