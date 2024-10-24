Рейтинг@Mail.ru
Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 24.10.2024 (обновлено: 15:12 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/siluanov-1979802940.html
Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов
Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов - РИА Новости, 24.10.2024
Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов
Россия ответит зеркально на попытку Запада использовать доходы от ее замороженных резервов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:12
2024-10-24T15:12
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_f555bbc34345ad859ee326585899d024.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия ответит зеркально на попытку Запада использовать доходы от ее замороженных резервов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов."Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов", — сказал он.По его словам, эти деньги пойдут на нужды экономики и регионов. Соответствующие решения уже приняты, подчеркнул глава Минфина. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских резервов. Ожидается, что 25 октября страны G7 объявят о своих конкретных взносах в этот кредит на встрече министров финансов в Вашингтоне.В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_79046782242e8c3440132bcf4e273633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов

Силуанов: будем использовать активы недружественных компаний в ответ Западу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия ответит зеркально на попытку Запада использовать доходы от ее замороженных резервов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов", — сказал он.
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
17 сентября, 11:14
По его словам, эти деньги пойдут на нужды экономики и регионов. Соответствующие решения уже приняты, подчеркнул глава Минфина.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.
В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских резервов. Ожидается, что 25 октября страны G7 объявят о своих конкретных взносах в этот кредит на встрече министров финансов в Вашингтоне.
В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС
15 октября, 16:39
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала