https://ria.ru/20241024/siluanov-1979802940.html

Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов

Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов - РИА Новости, 24.10.2024

Силуанов предупредил об ответе России на использование замороженных активов

Россия ответит зеркально на попытку Запада использовать доходы от ее замороженных резервов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:12

2024-10-24T14:12

2024-10-24T15:12

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия ответит зеркально на попытку Запада использовать доходы от ее замороженных резервов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов."Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов", — сказал он.По его словам, эти деньги пойдут на нужды экономики и регионов. Соответствующие решения уже приняты, подчеркнул глава Минфина. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских резервов. Ожидается, что 25 октября страны G7 объявят о своих конкретных взносах в этот кредит на встрече министров финансов в Вашингтоне.В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

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экономика, россия, антон силуанов