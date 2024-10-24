https://ria.ru/20241024/shtraf--1979923271.html

Власти Кубани хотят увеличить штраф за незаконную стоянку электросамокатов

Власти Кубани хотят увеличить штраф за незаконную стоянку электросамокатов - РИА Новости, 24.10.2024

Власти Кубани хотят увеличить штраф за незаконную стоянку электросамокатов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в регионе могут увеличить размер штрафа за... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:45

2024-10-24T21:45

2024-10-24T21:45

краснодарский край

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в регионе могут увеличить размер штрафа за стоянку велосипедов и электросамокатов в неустановленных местах, сообщили в пресс-службе парламента. "Изменения в уже действующий на территории региона нормативный правовой акт предлагается внести в связи с постановлением правительства РФ в части наименования объекта, предназначенного для организации стоянки или хранения СИМ и спортинвентаря, и непосредственно увеличения размера штрафа для юридических лиц за размещение велосипедов и электросамокатов в неустановленных местах", - говорится в сообщении со ссылкой на слова председателя профильного комитета Ивана Тутушкина. По данным парламента, уже проводится работа по сбору статистических данных о применении статьи в городах и районах Кубани для определения целесообразности увеличения штрафа. "Но при этом нужно учитывать интересы не только владельцев подобного транспорта, но и остальных кубанцев. Есть общие правила размещения стоянок и парковки, и их надо соблюдать. К сожалению, делают это не все, и будем надеяться, что практика наложения административных штрафов в случае принятия закона во втором чтении данное положение исправит", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20241024/kuban-1979837850.html

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краснодарский край, россия