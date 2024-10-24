Рейтинг@Mail.ru
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 24.10.2024 (обновлено: 22:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/sholts-1979928224.html
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц - РИА Новости, 24.10.2024
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Киева в НАТО, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, заявил канцлер... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:38
2024-10-24T22:48
в мире
украина
нато
олаф шольц
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Киева в НАТО, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF."Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлер.По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом Альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979824994.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_75e5e84e2da7146d761943029a1fa384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, олаф шольц, германия
В мире, Украина, НАТО, Олаф Шольц, Германия
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц

Шольц: Украина не может войти в НАТО в состоянии войны

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Киева в НАТО, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF.
"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлер.
По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом Альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаНАТООлаф ШольцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала