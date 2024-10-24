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Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц - РИА Новости, 24.10.2024
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Киева в НАТО, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, заявил канцлер... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:38
2024-10-24T22:38
2024-10-24T22:48
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Киева в НАТО, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF."Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлер.По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом Альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".
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в мире, украина, нато, олаф шольц, германия
В мире, Украина, НАТО, Олаф Шольц, Германия
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
Шольц: Украина не может войти в НАТО в состоянии войны