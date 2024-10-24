https://ria.ru/20241024/sevastopol-1979698413.html
Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету
Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету - РИА Новости, 24.10.2024
Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету
Одна ракета была уничтожена средствами ПВО над акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:43
2024-10-24T01:43
2024-10-24T02:15
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Одна ракета была уничтожена средствами ПВО над акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили одну ракету", — написал он. Развожаев добавил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее в Севастополе объявляли ракетную опасность. Кроме того, временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20241022/pvo-1979303355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Над акваторией Севастополя уничтожили одну ракету
Развожаев: ПВО уничтожила одну ракету над акваторией Севастополя