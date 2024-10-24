https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин
Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:37
2024-10-24T07:37
2024-10-24T09:52
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Александр Вулин. "Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.Он подчеркнул, что Сербия не присоединится к санкциям против России."И конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву", — добавил собеседник агентства. По словам Вулина, любая его поездка в Москву может послужить поводом для давления со стороны Запада, как и в принципе любая совместная работа. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций. Сербию на нем представляет делегация во главе с Вулиным. Президент Александр Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика.Читайте интервью с Александром Вулином полностью >>
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html
https://ria.ru/20241020/serbiya-1979007339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сербия, александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Москва, Сербия, Александр Вулин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин
Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не будет вводить санкции против Сербии
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости.
Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью
РИА Новости вице-премьер республики Александр Вулин.
«
"Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.
Он подчеркнул, что Сербия не присоединится к санкциям против России.
"И конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву", — добавил собеседник агентства.
По словам Вулина, любая его поездка в Москву может послужить поводом для давления со стороны Запада, как и в принципе любая совместная работа.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций. Сербию на нем представляет делегация во главе с Вулиным. Президент Александр Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.