Рейтинг@Mail.ru
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 24.10.2024 (обновлено: 09:52 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин
Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:37
2024-10-24T09:52
в мире
россия
москва
сербия
александр вулин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Александр Вулин. "Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.Он подчеркнул, что Сербия не присоединится к санкциям против России."И конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву", — добавил собеседник агентства. По словам Вулина, любая его поездка в Москву может послужить поводом для давления со стороны Запада, как и в принципе любая совместная работа. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций. Сербию на нем представляет делегация во главе с Вулиным. Президент Александр Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика.Читайте интервью с Александром Вулином полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html
https://ria.ru/20241020/serbiya-1979007339.html
россия
москва
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdb870af787ae624667dd85781ed0b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сербия, александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Москва, Сербия, Александр Вулин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не будет вводить санкции против Сербии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Александр Вулин.
«
"Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич: популярность БРИКС в Сербии равна рейтингу ЕС и составляет 42%
22 октября, 00:44
Он подчеркнул, что Сербия не присоединится к санкциям против России.
"И конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву", — добавил собеседник агентства.
По словам Вулина, любая его поездка в Москву может послужить поводом для давления со стороны Запада, как и в принципе любая совместная работа.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций. Сербию на нем представляет делегация во главе с Вулиным. Президент Александр Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Читайте интервью с Александром Вулином полностью >>
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Сербия не будет вводить санкции против России
20 октября, 18:41
 
В миреРоссияМоскваСербияАлександр ВулинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала