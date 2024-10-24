https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html

Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин

Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024

Запад давит на Сербию из-за сотрудничества с Россией, заявил Вулин

Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:37

2024-10-24T07:37

2024-10-24T09:52

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Запад оказывает давление на Белград из-за любого сотрудничества с Москвой, но вводить антироссийские санкции Сербия не будет, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Александр Вулин. "Существует давление на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией. И коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией", — сказал он.Он подчеркнул, что Сербия не присоединится к санкциям против России."И конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия. Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву", — добавил собеседник агентства. По словам Вулина, любая его поездка в Москву может послужить поводом для давления со стороны Запада, как и в принципе любая совместная работа. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций. Сербию на нем представляет делегация во главе с Вулиным. Президент Александр Вучич заявил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика.Читайте интервью с Александром Вулином полностью >>

https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html

https://ria.ru/20241020/serbiya-1979007339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сербия, александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году