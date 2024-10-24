https://ria.ru/20241024/serbija-1979710309.html

В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область

В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 24.10.2024

В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область

Украинская атака на Курскую область была направлена, в первую очередь, на захват атомной станции, информация о возможной диверсии должна была встревожить весь... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:45

2024-10-24T05:45

2024-10-24T05:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сербия

александр вулин

владимир путин

валерий герасимов

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украинская атака на Курскую область была направлена, в первую очередь, на захват атомной станции, информация о возможной диверсии должна была встревожить весь мир, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Не только Сербия, но и каждая страна в мире должна была бы очень сильно встревожиться, услышав что-то подобное. По моей информации, все действия на курском направлении были предприняты в первую очередь для того, чтобы они попытались захватить атомную станцию. И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что, к счастью для всего мира, этого не произошло. "И я думаю, что любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях - это очень плохая новость для всего мира. Не для Сербии или России, а для всего мира. Кто этого не понимает, тот, полагаю, на планете Земля не живет", - подчеркнул он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html

https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html

https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сербия, александр вулин, владимир путин, валерий герасимов, брикс, вооруженные силы украины, безопасность