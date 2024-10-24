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В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/serbija-1979710309.html
В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область
В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 24.10.2024
В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область
Украинская атака на Курскую область была направлена, в первую очередь, на захват атомной станции, информация о возможной диверсии должна была встревожить весь... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:45
2024-10-24T05:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сербия
александр вулин
владимир путин
валерий герасимов
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украинская атака на Курскую область была направлена, в первую очередь, на захват атомной станции, информация о возможной диверсии должна была встревожить весь мир, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Не только Сербия, но и каждая страна в мире должна была бы очень сильно встревожиться, услышав что-то подобное. По моей информации, все действия на курском направлении были предприняты в первую очередь для того, чтобы они попытались захватить атомную станцию. И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что, к счастью для всего мира, этого не произошло. "И я думаю, что любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях - это очень плохая новость для всего мира. Не для Сербии или России, а для всего мира. Кто этого не понимает, тот, полагаю, на планете Земля не живет", - подчеркнул он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html
https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
https://ria.ru/20241003/kursk-1976229922.html
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россия, курская область, сербия, александр вулин, владимир путин, валерий герасимов, брикс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сербия, Александр Вулин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Сербии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область

Вице-премьер Сербии Вулин: атака на Курскую область была нацелена на захват АЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украинская атака на Курскую область была направлена, в первую очередь, на захват атомной станции, информация о возможной диверсии должна была встревожить весь мир, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Не только Сербия, но и каждая страна в мире должна была бы очень сильно встревожиться, услышав что-то подобное. По моей информации, все действия на курском направлении были предприняты в первую очередь для того, чтобы они попытались захватить атомную станцию. И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он добавил, что, к счастью для всего мира, этого не произошло.
"И я думаю, что любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях - это очень плохая новость для всего мира. Не для Сербии или России, а для всего мира. Кто этого не понимает, тот, полагаю, на планете Земля не живет", - подчеркнул он.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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22 октября, 17:25
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСербияАлександр ВулинВладимир ПутинВалерий ГерасимовБРИКСВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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