СМИ рассказали, почему США рассматривают новые санкции против России
Fox News: США рассматривает санкции против России из-за якобы военных из КНДР
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает дополнительные санкции против России в связи с утверждениями о якобы прибытии в страну северокорейских военных, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США якобы обладают информацией о прибытии в РФ 3 тысяч северокорейских военных. При этом он заявил, что США не обладают информацией о том, будут ли якобы находящиеся в РФ военные из КНДР участвовать в конфликте на Украине.
"Администрация Байдена рассматривает больше санкций в ответ на отправку северокорейских военных в Россию", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что США на данный момент обсуждают возможные ответные меры с союзниками и партнерами.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, для участия в российской специальной военной операции.
Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения.