https://ria.ru/20241024/sammit-1979719855.html
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:33
2024-10-24T08:33
2024-10-24T08:34
россия
казань
василий пискарев
брикс
госдума рф
европейский суд
происшествия
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979619121_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_bac5d10cb725e52b7976457b52932a48.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии."Комиссия зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, который проходит в эти дни в Казани. Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом", - приводятся слова Пискарева.Он добавил, что комиссия выявила попытки иноагентов собрать на территории России негативную информацию о саммите. Особенно усердствовали при этом издания из числа тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека. "Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада", - отметил депутат.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979619121_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8bd30fe0fb1454452bd6de2154107379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, василий пискарев, брикс, госдума рф, европейский суд, происшествия, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Василий Пискарев, БРИКС, Госдума РФ, Европейский суд, Происшествия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
Пискарев заявил о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС