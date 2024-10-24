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В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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08:33 24.10.2024 (обновлено: 08:34 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/sammit-1979719855.html
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:33
2024-10-24T08:34
россия
казань
василий пискарев
брикс
госдума рф
европейский суд
происшествия
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии."Комиссия зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, который проходит в эти дни в Казани. Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом", - приводятся слова Пискарева.Он добавил, что комиссия выявила попытки иноагентов собрать на территории России негативную информацию о саммите. Особенно усердствовали при этом издания из числа тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека. "Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада", - отметил депутат.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, казань, василий пискарев, брикс, госдума рф, европейский суд, происшествия, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Василий Пискарев, БРИКС, Госдума РФ, Европейский суд, Происшествия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Пискарев заявил о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота форума, XVI саммит БРИКС
Работа форума, XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.
«
"Комиссия зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, который проходит в эти дни в Казани. Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом", - приводятся слова Пискарева.
Он добавил, что комиссия выявила попытки иноагентов собрать на территории России негативную информацию о саммите. Особенно усердствовали при этом издания из числа тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека.
"Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада", - отметил депутат.
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РоссияКазаньВасилий ПискаревБРИКСГосдума РФЕвропейский судПроисшествияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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