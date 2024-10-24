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В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:33

2024-10-24T08:33

2024-10-24T08:34

россия

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василий пискарев

брикс

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европейский суд

происшествия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии."Комиссия зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит государств БРИКС, который проходит в эти дни в Казани. Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом", - приводятся слова Пискарева.Он добавил, что комиссия выявила попытки иноагентов собрать на территории России негативную информацию о саммите. Особенно усердствовали при этом издания из числа тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека. "Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада", - отметил депутат.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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