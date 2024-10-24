https://ria.ru/20241024/russo-1979868363.html

Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении

Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении - РИА Новости, 24.10.2024

Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении

Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:59

2024-10-24T17:59

2024-10-24T18:00

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин. "Я думаю, что мы будем выставлять иск о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов", - сказал адвокат. По словам Алешкина, окончательная сумма еще будет согласована с его доверителем, она будет состоять из двух частей: морального вреда от преступления и фактически понесенные затраты, в которые войдут лечение, упущенная выгода от концертов и затраты на адвокатов. В четверг Шестопалова отпустили из-под стражи. Его адвокат не явился на судебное заседание, в связи с этим рассмотрение дела отложили на следующую неделю. "Продлить не смогли, потому что его адвокат находится за границей, сегодня не смог прибыть", - сказал Алешкин. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). По делу о похищении певца в 2004 году ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков – 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов, россия, новости культуры