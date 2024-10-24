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Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении - РИА Новости, 24.10.2024
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Шоубиз
 
17:59 24.10.2024 (обновлено: 18:00 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/russo-1979868363.html
Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении
Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении - РИА Новости, 24.10.2024
Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении
Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:59
2024-10-24T18:00
шоубиз
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин. "Я думаю, что мы будем выставлять иск о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов", - сказал адвокат. По словам Алешкина, окончательная сумма еще будет согласована с его доверителем, она будет состоять из двух частей: морального вреда от преступления и фактически понесенные затраты, в которые войдут лечение, упущенная выгода от концертов и затраты на адвокатов. В четверг Шестопалова отпустили из-под стражи. Его адвокат не явился на судебное заседание, в связи с этим рассмотрение дела отложили на следующую неделю. "Продлить не смогли, потому что его адвокат находится за границей, сегодня не смог прибыть", - сказал Алешкин. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). По делу о похищении певца в 2004 году ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков – 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
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происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов, россия, новости культуры
Шоубиз, Происшествия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов, Россия, Новости культуры
Руссо намерен подать иск к фигуранту дела о его похищении

Авраам Руссо подаст иск на 5 млн руб к фигуранту дела о его похищении в 2004 г

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Авраам Руссо
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о его похищении в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин.
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"Я думаю, что мы будем выставлять иск о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов", - сказал адвокат.
По словам Алешкина, окончательная сумма еще будет согласована с его доверителем, она будет состоять из двух частей: морального вреда от преступления и фактически понесенные затраты, в которые войдут лечение, упущенная выгода от концертов и затраты на адвокатов.
В четверг Шестопалова отпустили из-под стражи. Его адвокат не явился на судебное заседание, в связи с этим рассмотрение дела отложили на следующую неделю. "Продлить не смогли, потому что его адвокат находится за границей, сегодня не смог прибыть", - сказал Алешкин.
Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия).
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Авраам Руссо узнал участника своего похищения в 2004 году
20 сентября, 19:03
По делу о похищении певца в 2004 году ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков – 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
 
ШоубизПроисшествияМоскваАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман ИсмаиловРоссияНовости культуры
 
 
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