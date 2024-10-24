https://ria.ru/20241024/russo-1979830831.html
Фигуранта дела о похищении певца Руссо отпустили из-под стражи
Фигуранта дела о похищении певца Руссо отпустили из-под стражи - РИА Новости, 24.10.2024
Фигуранта дела о похищении певца Руссо отпустили из-под стражи
Столичный суд отпустил из-под стражи Владимира Шестопалова - фигуранта уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:40
2024-10-24T15:40
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный суд отпустил из-под стражи Владимира Шестопалова - фигуранта уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы певца. "Изначально Шестопалову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она отпала, потому что срок, отведенный для продления меры, истек", - сказал Алешкин. Собеседник уточнил, что прокурор может вновь просить суд об избрании ареста обвиняемому, как только рассмотрение дела начнется по существу. Сегодня процесс не начался из-за неявки защиты Шестопалова. По словам Алешкина, вероятно, Шестопалову не избрали никакой другой меры пресечения. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). Вину он не признал, сообщал Алешкин. По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
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москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов, общество
Шоубиз, Москва, Россия, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов, Общество
Фигуранта дела о похищении певца Руссо отпустили из-под стражи
Адвокат Алешкин: фигуранта дела о похищении певца Руссо отпустили из-под стражи
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный суд отпустил из-под стражи Владимира Шестопалова - фигуранта уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы певца.
"Изначально Шестопалову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она отпала, потому что срок, отведенный для продления меры, истек", - сказал Алешкин.
Собеседник уточнил, что прокурор может вновь просить суд об избрании ареста обвиняемому, как только рассмотрение дела начнется по существу. Сегодня процесс не начался из-за неявки защиты Шестопалова.
По словам Алешкина, вероятно, Шестопалову не избрали никакой другой меры пресечения.
Шестопалова арестовали в Москве
в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). Вину он не признал, сообщал Алешкин.
По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.