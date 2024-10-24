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ВВС Румынии подняли в воздух истребители из-за сигналов о нарушении границы - РИА Новости, 24.10.2024
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01:19 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rumyniya-1979697057.html
ВВС Румынии подняли в воздух истребители из-за сигналов о нарушении границы
ВВС Румынии подняли в воздух истребители из-за сигналов о нарушении границы - РИА Новости, 24.10.2024
ВВС Румынии подняли в воздух истребители из-за сигналов о нарушении границы
Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в среду вечером из-за сообщений о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:19
2024-10-24T01:19
в мире
румыния
украина
f-16
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в среду вечером из-за сообщений о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны. "В среду, 23 октября, около 20.45 (совпадает с мск), радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила воздушную цель близко к границе между Румынией и Украиной, недалеко от города Килия Веке, уезд Тулча. Для наблюдения за ситуацией были подняты в воздух два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Радары потеряли сигнал примерно в 21.00 на расстоянии в 12 километров к северо-востоку от упомянутого населенного пункта. "Около 21.20 радиолокационные системы наблюдения вновь зафиксировали сигнал воздушной цели в районе 2 км к северо-западу от озера Разим. Цель, скорее всего отличная от первой, следовала по маршруту до населенного пункта Михай Витязу уезда Констанца, а затем до населенного пункта Юриловка уезда Тулча, где исчезла с радаров в 9 км к северо-западу от этого населенного пункта", - отмечено в заявлении. Истребители визуально не заметили подозрительных объектов, они вернулись на базу. По предварительным данным, воздействия на территорию Румынии не было. Тем не менее, утром на указанных участках пройдут следственные мероприятия. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18 и 19 октября. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html
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в мире, румыния, украина, f-16
В мире, Румыния, Украина, F-16
ВВС Румынии подняли в воздух истребители из-за сигналов о нарушении границы

Минобороны Румынии сообщило о нарушении воздушного пространства небольшой целью

© AP Photo / Andreea AlexandruРумынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС
Румынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Румынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Истребители F-16 в Румынии были подняты в воздух в среду вечером из-за сообщений о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"В среду, 23 октября, около 20.45 (совпадает с мск), радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила воздушную цель близко к границе между Румынией и Украиной, недалеко от города Килия Веке, уезд Тулча. Для наблюдения за ситуацией были подняты в воздух два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
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Радары потеряли сигнал примерно в 21.00 на расстоянии в 12 километров к северо-востоку от упомянутого населенного пункта.
"Около 21.20 радиолокационные системы наблюдения вновь зафиксировали сигнал воздушной цели в районе 2 км к северо-западу от озера Разим. Цель, скорее всего отличная от первой, следовала по маршруту до населенного пункта Михай Витязу уезда Констанца, а затем до населенного пункта Юриловка уезда Тулча, где исчезла с радаров в 9 км к северо-западу от этого населенного пункта", - отмечено в заявлении.
Истребители визуально не заметили подозрительных объектов, они вернулись на базу. По предварительным данным, воздействия на территорию Румынии не было. Тем не менее, утром на указанных участках пройдут следственные мероприятия. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18 и 19 октября. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
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В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы
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