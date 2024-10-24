План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, заявил Володин
Володин: саммит БРИКС показал, что план Запада изолировать Россию провалился
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота форума, XVI саммит БРИКС
Работа форума, XVI саммит БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, страны хотят жить в многополярном и справедливом мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале саммит БРИКС в Казани.
"План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США. — Прим. ред.) Байдена, (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона, (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", — написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что Россия стала местом притяжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене.
"В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения. Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", — подчеркнул он.
Володин также считает, что высокий уровень признания роли БРИКС в мире подтверждает участие в саммите в Казани генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которому отводится центральная роль по поддержанию мира и безопасности.
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
Вчера, 09:39
"Страны БРИКС развивают и межпарламентское взаимодействие. Этот формат сотрудничества будет расширяться", — добавил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге состоялся X Парламентский форум БРИКС, на котором обсуждались важные и актуальные вопросы. По его словам, главная задача в парламентском измерении БРИКС — законодательно обеспечить реализацию решений глав государств объединения.
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00