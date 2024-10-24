https://ria.ru/20241024/rossiya-1979718059.html

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, заявил Володин

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, заявил Володин - РИА Новости, 24.10.2024

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, заявил Володин

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, страны хотят жить в многополярном и справедливом мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:08

2024-10-24T08:08

2024-10-24T09:40

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саммит брикс в казани в 2024 году

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, страны хотят жить в многополярном и справедливом мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале саммит БРИКС в Казани."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США. — Прим. ред.) Байдена, (президента Франции. — Прим. ред.) Макрона, (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", — написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что Россия стала местом притяжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене."В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения. Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", — подчеркнул он.Володин также считает, что высокий уровень признания роли БРИКС в мире подтверждает участие в саммите в Казани генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которому отводится центральная роль по поддержанию мира и безопасности."Страны БРИКС развивают и межпарламентское взаимодействие. Этот формат сотрудничества будет расширяться", — добавил Володин.Председатель Госдумы напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге состоялся X Парламентский форум БРИКС, на котором обсуждались важные и актуальные вопросы. По его словам, главная задача в парламентском измерении БРИКС — законодательно обеспечить реализацию решений глав государств объединения.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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