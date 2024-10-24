https://ria.ru/20241024/rossija-1979747710.html

Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора

Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора - РИА Новости, 24.10.2024

Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора

РФ рассчитывает, что КНДР не станет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:02

2024-10-24T11:02

2024-10-24T11:02

россия

пхеньян

андрей руденко

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что КНДР не станет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. "Корейская сторона, думаю, особенно задерживаться не будет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос когда Пхеньян ратифицирует договор. Он напомнил, что договор вступит в силу после того, как обе стороны обменяются ратификационными грамотами.

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пхеньян

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россия, пхеньян, андрей руденко, госдума рф