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Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора - РИА Новости, 24.10.2024
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11:02 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rossija-1979747710.html
Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора
Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора - РИА Новости, 24.10.2024
Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора
РФ рассчитывает, что КНДР не станет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:02
2024-10-24T11:02
россия
пхеньян
андрей руденко
госдума рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что КНДР не станет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. "Корейская сторона, думаю, особенно задерживаться не будет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос когда Пхеньян ратифицирует договор. Он напомнил, что договор вступит в силу после того, как обе стороны обменяются ратификационными грамотами.
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россия, пхеньян, андрей руденко, госдума рф
Россия, Пхеньян, Андрей Руденко, Госдума РФ
Россия рассчитывает, что КНДР не будет затягивать ратификацию договора

МИД: Россия рассчитывает, что КНДР не затянет процесс ратификации договора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что КНДР не станет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
"Корейская сторона, думаю, особенно задерживаться не будет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос когда Пхеньян ратифицирует договор.
Он напомнил, что договор вступит в силу после того, как обе стороны обменяются ратификационными грамотами.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В МИД прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с КНДР
Вчера, 10:15
 
РоссияПхеньянАндрей РуденкоГосдума РФ
 
 
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