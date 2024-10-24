https://ria.ru/20241024/rossija-1979745777.html

Россия еще не получила ноту о закрытии генконсульства в Польше

Россия еще не получила ноту о закрытии генконсульства в Польше - РИА Новости, 24.10.2024

Россия еще не получила ноту о закрытии генконсульства в Польше

Российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии генерального консульства в польской Познани, сообщил РИА Новости посол РФ в Польше Сергей... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:55

2024-10-24T10:55

2024-10-24T10:57

в мире

радослав сикорский

мария захарова

сергей андреев

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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии генерального консульства в польской Познани, сообщил РИА Новости посол РФ в Польше Сергей Андреев.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.Андреев отнесся к недавнему интервью Сикорского о том, что Варшава пока не получила реакции российской стороны на закрытие генконсульства в Познани, по его словам, вероятно реакция последует, когда РФ проанализирует ноту по этому вопросу."На заявления господина министра Сикорского от 22 октября о закрытии Генконсульства России в Познани реакция последовала на брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой 23 октября, а что касается реакции на ноту польской стороны по этому вопросу, то мы в настоящее время не можем эту реакцию представить потому, что мы до сих пор никакой ноты по этому вопросу не получали", - сказал посол.Он пояснил, что российская сторона так и не знает ни даты закрытия консульства, ни даты, до которой его сотрудники должны покинуть Польшу."Мы не знаем, например, когда нам следует закрыть наше генеральное консульство, кто из сотрудников генконсульства объявлен персоной нон-грата, до какого времени таким сотрудникам надлежит покинуть территорию Польши", - сказал посол.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241023/polsha-1979679088.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html

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в мире, радослав сикорский, мария захарова, сергей андреев