https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979711681.html
В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России
В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России - РИА Новости, 24.10.2024
В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России
Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:03
2024-10-24T06:03
2024-10-24T10:07
россия
кавказ
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Риски в октябре и ноябре у нас традиционно — это юг России, в том числе Крым, Кавказ. Там пожары могут быть даже в декабре. Каких-то больших возгораний мы не ожидаем, но, естественно, продолжаем мониторинг и все остальные действия, держим руку на пульсе", — сказал глава ведомства.Советников сообщил, что площадь лесных пожаров в России в 2024 году на данный момент достигла 7,5 миллиона гектаров — это на 3 миллиона выше, чем за весь прошлый год, но в рамках средних многолетних значений.
https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кавказ, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Кавказ, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России
Рослесхоз: риск возникновения лесных пожаров на юге России сохранится до декабря
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Риски в октябре и ноябре у нас традиционно — это юг России, в том числе Крым, Кавказ. Там пожары могут быть даже в декабре. Каких-то больших возгораний мы не ожидаем, но, естественно, продолжаем мониторинг и все остальные действия, держим руку на пульсе", — сказал глава ведомства.
Советников сообщил, что площадь лесных пожаров в России в 2024 году на данный момент достигла 7,5 миллиона гектаров — это на 3 миллиона выше, чем за весь прошлый год, но в рамках средних многолетних значений.