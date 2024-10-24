https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979711681.html

В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России

В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России - РИА Новости, 24.10.2024

В Рослесхозе предупредили о риске лесных пожаров на юге России

Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:03

2024-10-24T06:03

2024-10-24T10:07

россия

кавказ

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Риски в октябре и ноябре у нас традиционно — это юг России, в том числе Крым, Кавказ. Там пожары могут быть даже в декабре. Каких-то больших возгораний мы не ожидаем, но, естественно, продолжаем мониторинг и все остальные действия, держим руку на пульсе", — сказал глава ведомства.Советников сообщил, что площадь лесных пожаров в России в 2024 году на данный момент достигла 7,5 миллиона гектаров — это на 3 миллиона выше, чем за весь прошлый год, но в рамках средних многолетних значений.

https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html

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кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кавказ, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество