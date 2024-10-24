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Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье - РИА Новости, 24.10.2024
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03:29 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979703583.html
Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье
Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье - РИА Новости, 24.10.2024
Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье
Рослесхоз проведет проверку в Забайкальском крае по итогам прохождения регионом пожароопасного сезона в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:29
2024-10-24T03:29
забайкальский край
россия
амурская область
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рослесхоз проведет проверку в Забайкальском крае по итогам прохождения регионом пожароопасного сезона в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Провал года — это Забайкалье. Если в среднем там горело 40-50 тысяч гектаров, то в этом году более 2 миллионов сгорело. Как в мае разгорелись, так до середины октября и горели, что совершенно аномально для них. Там была и сложная погода, и управленческий провал. Министр природных ресурсов там уволен... Запланирована проверка в Забайкальском крае по поручению (вице-премьера РФ – ред.) Дмитрия Николаевича Патрушева, и будем полностью перестраивать всю систему", - сказал Советников. По его словам, также традиционно большие площади лесных пожаров были в Якутии, Амурской области и Еврейской автономной области.
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забайкальский край, россия, амурская область, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Забайкальский край, Россия, Амурская область, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье

Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье по итогам пожароопасного сезона

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПожар в районе села Сохондо в Забайкальском крае
Пожар в районе села Сохондо в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пожар в районе села Сохондо в Забайкальском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рослесхоз проведет проверку в Забайкальском крае по итогам прохождения регионом пожароопасного сезона в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Провал года — это Забайкалье. Если в среднем там горело 40-50 тысяч гектаров, то в этом году более 2 миллионов сгорело. Как в мае разгорелись, так до середины октября и горели, что совершенно аномально для них. Там была и сложная погода, и управленческий провал. Министр природных ресурсов там уволен... Запланирована проверка в Забайкальском крае по поручению (вице-премьера РФ – ред.) Дмитрия Николаевича Патрушева, и будем полностью перестраивать всю систему", - сказал Советников.
По его словам, также традиционно большие площади лесных пожаров были в Якутии, Амурской области и Еврейской автономной области.
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Забайкальский крайРоссияАмурская областьИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
 
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