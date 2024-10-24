https://ria.ru/20241024/rosleshoz-1979703583.html

Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье

Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье - РИА Новости, 24.10.2024

Рослесхоз проведет проверку в Забайкалье

Рослесхоз проведет проверку в Забайкальском крае по итогам прохождения регионом пожароопасного сезона в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:29

2024-10-24T03:29

2024-10-24T03:29

забайкальский край

россия

амурская область

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рослесхоз проведет проверку в Забайкальском крае по итогам прохождения регионом пожароопасного сезона в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Провал года — это Забайкалье. Если в среднем там горело 40-50 тысяч гектаров, то в этом году более 2 миллионов сгорело. Как в мае разгорелись, так до середины октября и горели, что совершенно аномально для них. Там была и сложная погода, и управленческий провал. Министр природных ресурсов там уволен... Запланирована проверка в Забайкальском крае по поручению (вице-премьера РФ – ред.) Дмитрия Николаевича Патрушева, и будем полностью перестраивать всю систему", - сказал Советников. По его словам, также традиционно большие площади лесных пожаров были в Якутии, Амурской области и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20241011/osipov-1977558443.html

забайкальский край

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

забайкальский край, россия, амурская область, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество