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Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму - РИА Новости, 24.10.2024
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Религия
 
12:23 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rerikh-1979772803.html
Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму
Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму - РИА Новости, 24.10.2024
Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму
Всем российским буддистам знакома семья Рерихов, которая значительно повлияла на отношение в стране к буддийской культуре и культуре Востока в целом, сказал РИА РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:23
2024-10-24T12:23
религия
россия
восток
индия
николай рерих
культура
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Всем российским буддистам знакома семья Рерихов, которая значительно повлияла на отношение в стране к буддийской культуре и культуре Востока в целом, сказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов). Художник Святослав Рерих родился 120 лет назад 23 октября. Сын Николая Рериха, он, как и отец, связал свою жизнь с Индией, в том числе с изучением духовного наследия буддизма и Тибета. "Семья Рерихов известна, пожалуй, всем российским буддистам, поскольку внесла значительный вклад в различные области культуры и искусства в России. Они, прежде всего, известны как выдающиеся художники, философы и общественные деятели. Они активно занимались исследованием духовных и культурных традиций, включая буддизм, и стояли у истоков создания культурных и образовательных проектов", – сказал РИА Новости геше Йонтен. Деятельность и исследования Рерихов "оказали значительное влияние на формирование культурного и духовного ландшафта в России, включая отношение в стране к буддизму и восточной культуре", подчеркнул он. "Их работы и идеи продолжают вдохновлять и исследователей, искусствоведов, и всех, кто интересуется духовным развитием и культурным наследием", – заключил глава ЦДУБ.
https://ria.ru/20241009/rerikh-1977272830.html
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россия, восток, индия, николай рерих, культура
Религия, Россия, Восток, Индия, Николай Рерих, Культура
Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму

Геше Йонтен: Рерихи повлияли на духовный ландшафт России и отношение к буддизму

© Public domain Картина Н. Рериха "Песнь о Шамболе"
Картина Н. Рериха Песнь о Шамболе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Public domain
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Всем российским буддистам знакома семья Рерихов, которая значительно повлияла на отношение в стране к буддийской культуре и культуре Востока в целом, сказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов).
Художник Святослав Рерих родился 120 лет назад 23 октября. Сын Николая Рериха, он, как и отец, связал свою жизнь с Индией, в том числе с изучением духовного наследия буддизма и Тибета.
Художник, путешественник, археолог, писатель Николай Рерих (1874-1947) в кабинете дома в индийской долине Кулу - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Памятник Николаю Рериху открыли в Ленинградской области
9 октября, 18:53
"Семья Рерихов известна, пожалуй, всем российским буддистам, поскольку внесла значительный вклад в различные области культуры и искусства в России. Они, прежде всего, известны как выдающиеся художники, философы и общественные деятели. Они активно занимались исследованием духовных и культурных традиций, включая буддизм, и стояли у истоков создания культурных и образовательных проектов", – сказал РИА Новости геше Йонтен.
Деятельность и исследования Рерихов "оказали значительное влияние на формирование культурного и духовного ландшафта в России, включая отношение в стране к буддизму и восточной культуре", подчеркнул он.
"Их работы и идеи продолжают вдохновлять и исследователей, искусствоведов, и всех, кто интересуется духовным развитием и культурным наследием", – заключил глава ЦДУБ.
Репродукция картины Николай Рерих у статуи Гуга Чохана художника Святослава Рериха. Холст, масло. 1937 год - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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9 октября, 08:00
 
РелигияРоссияВостокИндияНиколай РерихКультура
 
 
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