https://ria.ru/20241024/rerikh-1979772803.html

Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму

Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму - РИА Новости, 24.10.2024

Духовный лидер рассказал, как Рерихи изменили отношение к буддизму

Всем российским буддистам знакома семья Рерихов, которая значительно повлияла на отношение в стране к буддийской культуре и культуре Востока в целом, сказал РИА РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:23

2024-10-24T12:23

2024-10-24T12:23

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россия

восток

индия

николай рерих

культура

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Всем российским буддистам знакома семья Рерихов, которая значительно повлияла на отношение в стране к буддийской культуре и культуре Востока в целом, сказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов). Художник Святослав Рерих родился 120 лет назад 23 октября. Сын Николая Рериха, он, как и отец, связал свою жизнь с Индией, в том числе с изучением духовного наследия буддизма и Тибета. "Семья Рерихов известна, пожалуй, всем российским буддистам, поскольку внесла значительный вклад в различные области культуры и искусства в России. Они, прежде всего, известны как выдающиеся художники, философы и общественные деятели. Они активно занимались исследованием духовных и культурных традиций, включая буддизм, и стояли у истоков создания культурных и образовательных проектов", – сказал РИА Новости геше Йонтен. Деятельность и исследования Рерихов "оказали значительное влияние на формирование культурного и духовного ландшафта в России, включая отношение в стране к буддизму и восточной культуре", подчеркнул он. "Их работы и идеи продолжают вдохновлять и исследователей, искусствоведов, и всех, кто интересуется духовным развитием и культурным наследием", – заключил глава ЦДУБ.

https://ria.ru/20241009/rerikh-1977272830.html

https://ria.ru/20241009/rerikh-1976950523.html

россия

восток

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россия, восток, индия, николай рерих, культура