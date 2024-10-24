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Cardi B сообщила о госпитализации - РИА Новости, 24.10.2024
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17:14 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/reper-1979857035.html
Cardi B сообщила о госпитализации
Cardi B сообщила о госпитализации - РИА Новости, 24.10.2024
Cardi B сообщила о госпитализации
Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице после обращения за срочной медицинской помощью, в связи с чем не сможет выступить на РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:14
2024-10-24T17:14
атланта
россия
cardi b
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице после обращения за срочной медицинской помощью, в связи с чем не сможет выступить на музыкальном фестивале, который состоится в эти выходные в Атланте. "Мне жаль сообщать эту новость, но последние пару дней я нахожусь в больнице, восстанавливаясь после обращения за неотложной медицинской помощью, и не смогу выступать на (фестивале - ред.) One MusicFest", - написала Cardi B на своей странице в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Певица пообещала, что "скоро вернется" и попросила своих фанатов не беспокоиться. Она не уточнила, что именно послужило причиной госпитализации.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20240509/reper-1945006277.html
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атланта, россия, cardi b
Атланта, Россия, Cardi B
Cardi B сообщила о госпитализации

Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице

© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenАмериканская исполнительница Cardi B
Американская исполнительница Cardi B - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Американская исполнительница Cardi B . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице после обращения за срочной медицинской помощью, в связи с чем не сможет выступить на музыкальном фестивале, который состоится в эти выходные в Атланте.
"Мне жаль сообщать эту новость, но последние пару дней я нахожусь в больнице, восстанавливаясь после обращения за неотложной медицинской помощью, и не смогу выступать на (фестивале - ред.) One MusicFest", - написала Cardi B на своей странице в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Певица пообещала, что "скоро вернется" и попросила своих фанатов не беспокоиться. Она не уточнила, что именно послужило причиной госпитализации.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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