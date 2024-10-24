https://ria.ru/20241024/reper-1979857035.html

Cardi B сообщила о госпитализации

Cardi B сообщила о госпитализации - РИА Новости, 24.10.2024

Cardi B сообщила о госпитализации

Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице после обращения за срочной медицинской помощью, в связи с чем не сможет выступить на РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:14

2024-10-24T17:14

2024-10-24T17:14

атланта

россия

cardi b

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Cardi B сообщила, что находится в больнице после обращения за срочной медицинской помощью, в связи с чем не сможет выступить на музыкальном фестивале, который состоится в эти выходные в Атланте. "Мне жаль сообщать эту новость, но последние пару дней я нахожусь в больнице, восстанавливаясь после обращения за неотложной медицинской помощью, и не смогу выступать на (фестивале - ред.) One MusicFest", - написала Cardi B на своей странице в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Певица пообещала, что "скоро вернется" и попросила своих фанатов не беспокоиться. Она не уточнила, что именно послужило причиной госпитализации.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240509/reper-1945006277.html

атланта

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атланта, россия, cardi b