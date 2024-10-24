https://ria.ru/20241024/remont-1979871785.html

Около 10 км дорог отремонтированы в поселениях Сургутской района Югры

Около 10 км дорог отремонтированы в поселениях Сургутской района Югры - РИА Новости, 24.10.2024

Около 10 км дорог отремонтированы в поселениях Сургутской района Югры

Порядка 10 километров дорог отремонтированы в 2024 году в поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:07

2024-10-24T18:07

2024-10-24T18:07

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Порядка 10 километров дорог отремонтированы в 2024 году в поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Выполнен капитальный ремонт дорог в Белом Яре, Солнечном, Нижнесортымском. Работы продолжаются в Угуте — там осталось установить ограждения. Общая протяженность отремонтированных дорог в этих поселениях — порядка 10 километров. На эти цели из бюджета муниципалитета было выделено порядка 73 миллионов рублей, еще 198,3 миллиона рублей составляет окружное финансирование", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, еще более 133 миллионов рублей, из которых 54,7 миллиона выделены из окружного бюджета, направлены на строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне №8 Лянтора и подъездных путей к строящейся школе в микрорайоне "Гидронамыв" Белого Яра. Также на ремонт дорог в Нижнесортымском, Федоровском, Угуте выделили средства и компании-недропользователи. Как добавил глава Сургутского района, в течение следующих пяти лет в планах осуществить капитальный ремонт дороги в деревне Сайгатина и обновить подъезд к поселку Солнечный со стороны Барсово.

https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ