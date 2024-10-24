Около 10 км дорог отремонтированы в поселениях Сургутской района Югры
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Порядка 10 километров дорог отремонтированы в 2024 году в поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Выполнен капитальный ремонт дорог в Белом Яре, Солнечном, Нижнесортымском. Работы продолжаются в Угуте — там осталось установить ограждения. Общая протяженность отремонтированных дорог в этих поселениях — порядка 10 километров. На эти цели из бюджета муниципалитета было выделено порядка 73 миллионов рублей, еще 198,3 миллиона рублей составляет окружное финансирование", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, еще более 133 миллионов рублей, из которых 54,7 миллиона выделены из окружного бюджета, направлены на строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне №8 Лянтора и подъездных путей к строящейся школе в микрорайоне "Гидронамыв" Белого Яра. Также на ремонт дорог в Нижнесортымском, Федоровском, Угуте выделили средства и компании-недропользователи.
Как добавил глава Сургутского района, в течение следующих пяти лет в планах осуществить капитальный ремонт дороги в деревне Сайгатина и обновить подъезд к поселку Солнечный со стороны Барсово.
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