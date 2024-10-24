https://ria.ru/20241024/raketa-1979720986.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 24.10.2024
Над Курской областью сбили ракету
Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:50
2024-10-24T08:50
2024-10-24T08:52
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
железногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.Губернатор добавил что ночью было сбито еще четыре БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
курская область
железногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , железногорск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Железногорск
Над Курской областью сбили ракету
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили украинскую ракету