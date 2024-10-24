https://ria.ru/20241024/raketa-1979720986.html

Над Курской областью сбили ракету

Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 24.10.2024

Над Курской областью сбили ракету

Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:50

2024-10-24T08:50

2024-10-24T08:52

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

железногорск

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.Губернатор добавил что ночью было сбито еще четыре БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

железногорск

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик) , железногорск