https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html

Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам

Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам

Президент России Владимир Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой недавний визит во Вьетнам, это было событие для всей российской делегации, которой в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:48

2024-10-24T23:48

2024-10-24T23:48

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владимир путин

хо ши мин

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вьетнам

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой недавний визит во Вьетнам, это было событие для всей российской делегации, которой в Ханое оказали теплый и дружеский прием. Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС в Казани. "Я с теплотой вспоминаю недавний визит свой во Вьетнам, нашу с вами беседу. Это было действительно такое событие для всей нашей делегации, это был очень теплый прием. Мы сразу почувствовали, что мы в дружественной нам стране, в дружеской обстановке, среди друзей", - отметил Путин в ходе переговоров. Государственный визит президента России во Вьетнам состоялся 19-20 июня. Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина.

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ханой

россия

вьетнам

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