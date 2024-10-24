https://ria.ru/20241024/putin-1979930649.html

Путин пригласил президента Вьетнама в Россию

Путин пригласил президента Вьетнама в Россию - РИА Новости, 25.10.2024

Путин пригласил президента Вьетнама в Россию

Россия ждет с визитом высоких гостей из Вьетнама, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем на полях саммита... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-24T23:22

2024-10-24T23:22

2024-10-25T00:06

россия

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владимир путин

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Россия ждет с визитом высоких гостей из Вьетнама, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС."Прошу вас передать самый теплый привет генсекретарю ЦК Компартии, президенту Вьетнама... Хочу еще раз подчеркнуть: мы ждем его с визитом в Россию", - отметил российский лидер.Путин попросил премьера передать поздравления новому президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу с избранием."Знаю, что в национальном собрании Вьетнама были приняты важные кадровые решения. Избран новый глава государства - товарищ Лыонг Кыонг. В этой связи прошу вас передать ему поздравления с назначением на этот высокий пост", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html

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