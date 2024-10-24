Путин пригласил президента Вьетнама в Россию
Путин: президента Вьетнама ждут с визитом в России
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Россия ждет с визитом высоких гостей из Вьетнама, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС.
"Прошу вас передать самый теплый привет генсекретарю ЦК Компартии, президенту Вьетнама... Хочу еще раз подчеркнуть: мы ждем его с визитом в Россию", - отметил российский лидер.
Путин попросил премьера передать поздравления новому президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу с избранием.
"Знаю, что в национальном собрании Вьетнама были приняты важные кадровые решения. Избран новый глава государства - товарищ Лыонг Кыонг. В этой связи прошу вас передать ему поздравления с назначением на этот высокий пост", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.