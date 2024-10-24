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Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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22:22 24.10.2024 (обновлено: 23:45 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html
Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС
Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС
Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:22
2024-10-24T23:45
саммит брикс в казани в 2024 году
оон
россия
владимир путин
антониу гутерреш
в мире
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казань
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани.Глава организации приехал в Россию впервые с 2022 года. Как ранее сообщил офис Гутерреша, на встрече с Путиным он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН. Отмечается, что генсек также намерен не оставлять усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.Еще одной темой на переговорах станет реформирование ООН. Эту проблему президент России уже затронул на сегодняшнем заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Он подчеркнул, что необходимость реформирования институтов развития и глобальных финансовых структур давно назрела. При этом Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией.Российский лидер продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с главами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины, Мавритании и Боливии. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Вьетнама и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
https://ria.ru/20241023/briks-1979480031.html
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, оон, россия, владимир путин, антониу гутерреш, в мире, украина, казань, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ООН, Россия, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, В мире, Украина, Казань, БРИКС
Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС

Путин провел закрытую встречу с генсеком ООН Гутеррешем на полях саммита БРИКС

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© POOL
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Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани.
Глава организации приехал в Россию впервые с 2022 года. Как ранее сообщил офис Гутерреша, на встрече с Путиным он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН. Отмечается, что генсек также намерен не оставлять усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Еще одной темой на переговорах станет реформирование ООН. Эту проблему президент России уже затронул на сегодняшнем заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Он подчеркнул, что необходимость реформирования институтов развития и глобальных финансовых структур давно назрела. При этом Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией.

Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.

Российский лидер продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с главами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины, Мавритании и Боливии. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Вьетнама и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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