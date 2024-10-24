Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС
Путин провел закрытую встречу с генсеком ООН Гутеррешем на полях саммита БРИКС
© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани.
Глава организации приехал в Россию впервые с 2022 года. Как ранее сообщил офис Гутерреша, на встрече с Путиным он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН. Отмечается, что генсек также намерен не оставлять усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.
Еще одной темой на переговорах станет реформирование ООН. Эту проблему президент России уже затронул на сегодняшнем заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Он подчеркнул, что необходимость реформирования институтов развития и глобальных финансовых структур давно назрела. При этом Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией.
Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.
Российский лидер продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с главами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины, Мавритании и Боливии. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Вьетнама и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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