https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html

Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС

Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин провел закрытую встречу с Гутеррешем на полях саммита БРИКС

Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани.Глава организации приехал в Россию впервые с 2022 года. Как ранее сообщил офис Гутерреша, на встрече с Путиным он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН. Отмечается, что генсек также намерен не оставлять усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.Еще одной темой на переговорах станет реформирование ООН. Эту проблему президент России уже затронул на сегодняшнем заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Он подчеркнул, что необходимость реформирования институтов развития и глобальных финансовых структур давно назрела. При этом Путин назвал ООН единственной универсальной международной организацией.Российский лидер продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с главами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины, Мавритании и Боливии. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Вьетнама и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20241023/briks-1979480031.html

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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