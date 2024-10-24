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Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку

Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку - РИА Новости, 24.10.2024

Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и многосторонней повестки. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:01

2024-10-24T22:01

2024-10-24T22:01

боливия

россия

владимир путин

луис арсе

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и многосторонней повестки. "В ходе сегодняшней встречи мы можем обсудить наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества, вопросы многосторонней повестки", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани. Также Путин сообщил, что российская сторона с интересом выслушала оценки президента Боливии, касающиеся текущей геополитической обстановки, которые он озвучил в ходе саммита БРИКС в формате "Аутрич/БРИКС плюс". "Ценим, что вы откликнулись на наше приглашение и приехали сюда в Казань на саммит БРИКС, надеюсь, вы не разочарованы", - подчеркнул Путин.

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боливия, россия, владимир путин, луис арсе, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире