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Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку
Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку - РИА Новости, 24.10.2024
Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и многосторонней повестки. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:01
2024-10-24T22:01
2024-10-24T22:01
боливия
россия
владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и многосторонней повестки. "В ходе сегодняшней встречи мы можем обсудить наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества, вопросы многосторонней повестки", - сказал Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани. Также Путин сообщил, что российская сторона с интересом выслушала оценки президента Боливии, касающиеся текущей геополитической обстановки, которые он озвучил в ходе саммита БРИКС в формате "Аутрич/БРИКС плюс". "Ценим, что вы откликнулись на наше приглашение и приехали сюда в Казань на саммит БРИКС, надеюсь, вы не разочарованы", - подчеркнул Путин.
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боливия, россия, владимир путин, луис арсе, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Боливия, Россия, Владимир Путин, Луис Арсе, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин предложил президенту Боливии обсудить многостороннюю повестку
Путин предложил главе Боливии Арсе обсудить вопросы многосторонней повестки