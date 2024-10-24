https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html

Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок

Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок - РИА Новости, 24.10.2024

Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок

Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:59

2024-10-24T21:59

2024-10-24T22:28

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саммит брикс в казани в 2024 году

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Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны дружественной аудитории, но и на коллективном Западе. Прямо сейчас все без исключения ведущие западные СМИ опасливо и напряженно обсасывают каждую фразу российского лидера, пытаясь вычленить его замаскированное главное послание, поскольку всем известно, что свободному и демократическому миру совершенно все равно, о чем говорит глава страны-изгоя, чья экономика держится на старых стиральных машинах.Чтобы сэкономить время и нервные клетки недружественных коллег, сразу укажем на это послание, которое не просто не спрятано между строк, а стоит на самом видном месте.Говоря об итогах саммита и отвечая на вопросы журналистов (в том числе из недружественных стран), Владимир Путин сказал одну простую, но важную фразу: "Угрожать можно кому угодно — России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает".И речь идет не только о военных угрозах, а вообще обо всей антироссийской политике Запада, которая была убогой изначально, а по итогу просто превратилась в шизофренически-самоубийственное шоу.Когда коллективный Запад родил свой антироссийский план, продуманный и надежный, как швейцарские часы, его авторы были искренне уверены, что Россия останется на международной арене совершенно одна. Чтобы изолировать Россию, в ход были пущены все мировые запасы кнутов и пряников.Но наши недруги забыли, что нас бодрит, и результаты саммита БРИКС стали ослепительным примером этой русофобской близорукости. Сейчас БРИКС, где председательствует Россия, "отвечает" за 37,4% мирового ВВП, 36,7% — по паритету покупательной способности, 15% — от всей мировой торговли и 37% — от всего населения Земли. На нынешний саммит приехали делегации 36 государств и шести международных организаций, а количество заявок на вступление в организацию выросло настолько, что встал вопрос о выработке критериев "фильтрации" новых членов. Лидеры Индии и ЮАР буквально дали пощечину Западу, отказавшись ехать на так называемый саммит стран Содружества в Самоа в пользу саммита БРИКС. Глава страны — члена НАТО Турции, господин Эрдоган, после завершения саммита остался обсуждать двусторонние вопросы, игнорируя угрожающие звуки со стороны западных союзников.Российские контакты и союзы растут по всему миру — в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, а также с каждым днем увеличивается количество совместных проектов, включая глобальные — вроде транспортного коридора Север — Юг.Вводя многотысячные экономические санкции, коллективный Запад угрожал раздавить экономику России, а ведущие аналитики предрекали ей обвал на 10-25%. Нас это взбодрило, и теперь наши недруги льют крокодиловы слезы, потому что санкции сделали нас сильнее, а их — слабее. На пресс-конференции Владимир Путин отметил, что рост ВВП России в прошлом году был в районе 3,4-3,6%, а в этом — будет около четырех, в то время как "экономика еврозоны балансирует на грани рецессии". Буквально вчера МВФ выпустил доклад, в котором с явным сожалением указывается, что "Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, обогнав Японию", и значительно улучшил прогноз по экономике России на 2024 год. Одновременно это сделали ОЭСР и Всемирный банк. Все неуважаемые организации, которые ранее грозили нам коллапсом, голодом и нищетой, сейчас пишут, что "положительная динамика объясняется ростом промышленного производства, повышением реальных доходов населения и сильным потребительским спросом". И совсем плачущим тоном: "Дефицит федерального бюджета сузился в январе — августе приблизительно до 0,2% ВВП по сравнению с 1,5% в прошлом году, что обусловлено значительным ростом нефтегазовых доходов и устойчивым поступлением налоговых доходов от ненефтегазовых секторов экономики". А что случилось, господа?Вчера издание Bloomberg признало, что, вопреки санкциям, по итогам 2024-го экспорт СПГ из России вырастет и по годовому приросту данного показателя Россия займет второе место в мире после США. По данным отчета Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER), доля России в импорте сжиженного природного газа в Евросоюз выросла до 20% в первой половине года по сравнению с 14% годом ранее, при этом поставки из России в Европу не только СПГ, но и трубопроводного газа увеличиваются.Спровоцировав конфликт на Украине, Запад прямым текстом угрожал нанести Москве стратегическое поражение. Сейчас инициатива полностью находится в руках ВС России, темпы наступления бодры, а потери врага растут каждый день. По словам Владимира Путина, только в результате авантюры в Курской области противник потерял не менее 26 тысяч солдат. Недавно командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи совершенно зраднически заявил, что "армия России выйдет из конфликта на Украине еще более сильной, чем была до его начала". В недавнем исследовании Кильского института мировой экономики (ФРГ) был сделан вывод: чтобы сократить разрыв между ВПК России и Германии, Берлину при нынешней политике понадобится около ста лет. Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что "возможности российского военно-промышленного комплекса поражают администрацию США и вызывают тревогу". Судя по всему, с поражением не задалось.Запад угрожал нам расколом общества, но по факту самый настоящий раскол происходит на той стороне. По данным опроса ВЦИОМ от 11 октября, работу президента России Владимира Путина на посту главы государства одобряют 74,4% россиян, при этом доверяют ему 78%. В это же время, по результатам опроса NBC, работу нынешнего президента США Байдена не одобряют 57% опрошенных, а общество в тех же Штатах находится практически на грани гражданской войны.Наши недруги правы в одном: Путин ничего не говорит просто так. А это значит, что его слова про угрозы, которые только бодрят Россию, нашим непартнерам нужно выучить наизусть, чтобы не было мучительно больно — как всегда.

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

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аналитика, россия, сша, европа, владимир путин, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году