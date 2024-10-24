https://ria.ru/20241024/putin-1979922583.html
Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими
Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими
Отношения России и Боливии развиваются в самых разных сферах, позиции по базовым принципам мироустройства схожи, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:38
2024-10-24T21:38
2024-10-24T21:53
россия
боливия
владимир путин
луис арсе
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Отношения России и Боливии развиваются в самых разных сферах, позиции по базовым принципам мироустройства схожи, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани."Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферы, торговлю, образование и культуру", - отметил Путин."У наших стран созвучные позиции по базовым принципам мироустройства и мы вместе работаем в ООН", - добавил он.
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россия, боливия, владимир путин, луис арсе, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Боливия, Владимир Путин, Луис Арсе, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими
Путин: позиции России и Боливии по базовым принципам мироустройства схожи