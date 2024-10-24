https://ria.ru/20241024/putin-1979922583.html

Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими

Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал базовые позиции России и Боливии схожими

Отношения России и Боливии развиваются в самых разных сферах, позиции по базовым принципам мироустройства схожи, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:38

2024-10-24T21:38

2024-10-24T21:53

россия

боливия

владимир путин

луис арсе

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Отношения России и Боливии развиваются в самых разных сферах, позиции по базовым принципам мироустройства схожи, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани."Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферы, торговлю, образование и культуру", - отметил Путин."У наших стран созвучные позиции по базовым принципам мироустройства и мы вместе работаем в ООН", - добавил он.

https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html

россия

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, боливия, владимир путин, луис арсе, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире