https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки
Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:07
2024-10-24T21:07
2024-10-24T21:07
россия
африка
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. "Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная - в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть - до 25%", - сказал Путин во время переговоров.
https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html
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россия, африка, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки
Путин: товарооборот России и Африки вырос на четверть