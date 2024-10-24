https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html

Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки

Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки

Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:07

2024-10-24T21:07

2024-10-24T21:07

россия

африка

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. "Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная - в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть - до 25%", - сказал Путин во время переговоров.

https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html

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россия, африка, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире