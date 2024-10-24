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Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки - РИА Новости, 24.10.2024
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21:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979919694.html
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки
Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:07
2024-10-24T21:07
россия
африка
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. "Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная - в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть - до 25%", - сказал Путин во время переговоров.
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россия, африка, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Африки

Путин: товарооборот России и Африки вырос на четверть

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Африки растет, в январе-июле 2024 года торговля увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.
"Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная - в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть - до 25%", - сказал Путин во время переговоров.
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РоссияАфрикаВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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