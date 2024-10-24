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Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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20:59 24.10.2024 (обновлено: 21:00 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979918340.html
Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин
Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин
Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:59
2024-10-24T21:00
россия
мавритания
владимир путин
мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
африканский союз
большая двадцатка
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку", сообщил президент России Владимир Путин. "Приветствуем вхождение Африканского союза в состав G20 в качестве полноправного члена", - сказал Путин на встрече с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html
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россия, мавритания, владимир путин, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, африканский союз, большая двадцатка, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Мавритания, Владимир Путин, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, Африканский союз, Большая двадцатка, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин

Путин: Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку", сообщил президент России Владимир Путин.
"Приветствуем вхождение Африканского союза в состав G20 в качестве полноправного члена", - сказал Путин на встрече с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани.
ASIAEXPO-2024 на территории научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Африка хочет полностью войти в состав БРИКС, заявили в СМБ
23 октября, 19:33
 
РоссияМавританияВладимир ПутинМухаммед ульд аш-Шейх аль-ГазуаниАфриканский союзБольшая двадцаткаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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