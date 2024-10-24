https://ria.ru/20241024/putin-1979918340.html

Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин

Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия приветствует вхождение Африканского союза в G20, заявил Путин

Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:59

2024-10-24T20:59

2024-10-24T21:00

россия

мавритания

владимир путин

мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани

африканский союз

большая двадцатка

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия приветствует вхождение Африканского союза в "большую двадцатку", сообщил президент России Владимир Путин. "Приветствуем вхождение Африканского союза в состав G20 в качестве полноправного члена", - сказал Путин на встрече с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html

россия

мавритания

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