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Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом - РИА Новости, 24.10.2024
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20:54 24.10.2024 (обновлено: 21:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979917884.html
Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом
Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом
Тесные и конструктивные отношения сложились у России с Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Мавритании Мухаммедом РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:54
2024-10-24T21:04
россия
африканский союз
владимир путин
мавритания
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Тесные и конструктивные отношения сложились у России с Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани."У России сложились тесные, конструктивные отношения с Афросоюзом. Мы высоко ценим практическую деятельность этой организации в политической, экономической сферах, а также в области обеспечения безопасности на африканском континенте", - сказал Путин на переговорах с аль-Газуани, который является председателем Африканского союза.Встреча лидеров состоялась в четверг на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, африканский союз, владимир путин, мавритания, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Африканский союз, Владимир Путин, Мавритания, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом

Владимир Путин заявил о тесных отношениях России с Африканским союзом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Тесные и конструктивные отношения сложились у России с Африканским союзом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани.
"У России сложились тесные, конструктивные отношения с Афросоюзом. Мы высоко ценим практическую деятельность этой организации в политической, экономической сферах, а также в области обеспечения безопасности на африканском континенте", - сказал Путин на переговорах с аль-Газуани, который является председателем Африканского союза.
Встреча лидеров состоялась в четверг на полях саммита БРИКС в Казани.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин заявил об укреплении связей между Россией и Мавританией
Вчера, 21:00
 
РоссияАфриканский союзВладимир ПутинМавританияКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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