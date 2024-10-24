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Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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20:32 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979914129.html
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:32
2024-10-24T20:32
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россия
ближний восток
палестина
владимир путин
махмуд аббас
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом. "Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер. Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнул Путин, говоря о ближневосточном конфликте. Встреча лидеров России и Палестины состоялась в четверг в Казани на полях саммита БРИКС.
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в мире, россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

Путин: РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
"Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер. Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнул Путин, говоря о ближневосточном конфликте.
Встреча лидеров России и Палестины состоялась в четверг в Казани на полях саммита БРИКС.
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