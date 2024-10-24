https://ria.ru/20241024/putin-1979914129.html
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:32
2024-10-24T20:32
2024-10-24T20:32
в мире
россия
ближний восток
палестина
владимир путин
махмуд аббас
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979885684_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_ffcc485b1f2a5556b567296a0177e986.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом. "Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер. Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнул Путин, говоря о ближневосточном конфликте. Встреча лидеров России и Палестины состоялась в четверг в Казани на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html
россия
ближний восток
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979885684_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a2ed76781942b736c35251af2e6a9e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Путин: РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке