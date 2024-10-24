https://ria.ru/20241024/putin-1979914129.html

Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:32

2024-10-24T20:32

2024-10-24T20:32

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ближний восток

палестина

владимир путин

махмуд аббас

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке и обеспечение гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом. "Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер. Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнул Путин, говоря о ближневосточном конфликте. Встреча лидеров России и Палестины состоялась в четверг в Казани на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html

россия

ближний восток

палестина

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в мире, россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году