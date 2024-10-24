https://ria.ru/20241024/putin-1979913766.html
Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла
Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла - РИА Новости, 24.10.2024
Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла
Президент Владимир Путин рассказал о сути недавних мирных предложений, от которых Украина отказалась во время переговоров при посредничестве Турции. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:29
2024-10-24T20:29
2024-10-24T23:31
специальная военная операция на украине
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал о сути недавних мирных предложений, от которых Украина отказалась во время переговоров при посредничестве Турции. "Турция тоже выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. Мы согласились, а потом глава киевского режима заявил: "Никаких переговоров", — рассказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.По его словам, турецкая сторона, выдвигая свое предложение, ссылалась на Украину, а "через день" ей пришлось сообщить об отказе киевских властей от переговоров. На просьбу оценить от одного до десяти шансы урегулирования нынешнего кризиса Путин заявил, что считает нецелесообразным называть какие-либо цифры и баллы. Он напомнил, что украинская сторона не раз предпринимала попытки наладить диалог, а потом сама от него отказывалась.После начала спецоперации в 2022 году Россия проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Как рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил он.
https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html
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Путин об иррациональном поведении украинской власти
"Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным" Путин рассказал, что представители Турции называли Украину сложным партнером.
2024-10-24T20:29
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Путин о переговорах с Украиной
Путин о переговорах с Украиной
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Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла
Путин: Турция с подачи Украины сделала мирное предложение, но Киев сам отказался