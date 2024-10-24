https://ria.ru/20241024/putin-1979909798.html
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в Венесуэле, об этом Путин рассказал журналистам. "Он (президент Бразилии - ред) меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. "Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций - позиций объективного характера - будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности членства Венесуэлы в БРИКС, учитывая негативное отношение к этому со стороны Бразилии. Глава российского государства выразил надежду, что отношения двух стран будут выравниваться. "Очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двусторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях", - заявил Путин.
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в мире, бразилия, венесуэла, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Бразилия, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы
Путин: президент Бразилии просил передать кое-какие слова главе Венесуэлы
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в Венесуэле, об этом Путин рассказал журналистам.
"Он (президент Бразилии - ред) меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС
.
"Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций - позиций объективного характера - будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности членства Венесуэлы в БРИКС, учитывая негативное отношение к этому со стороны Бразилии.
Глава российского государства выразил надежду, что отношения двух стран будут выравниваться.
"Очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двусторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях", - заявил Путин.