https://ria.ru/20241024/putin-1979909798.html

Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы

Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:07

2024-10-24T20:07

2024-10-24T20:07

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в Венесуэле, об этом Путин рассказал журналистам. "Он (президент Бразилии - ред) меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. "Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций - позиций объективного характера - будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности членства Венесуэлы в БРИКС, учитывая негативное отношение к этому со стороны Бразилии. Глава российского государства выразил надежду, что отношения двух стран будут выравниваться. "Очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двусторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях", - заявил Путин.

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