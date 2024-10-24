Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979909798.html
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
в мире
бразилия
венесуэла
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в Венесуэле, об этом Путин рассказал журналистам. "Он (президент Бразилии - ред) меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. "Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций - позиций объективного характера - будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности членства Венесуэлы в БРИКС, учитывая негативное отношение к этому со стороны Бразилии. Глава российского государства выразил надежду, что отношения двух стран будут выравниваться. "Очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двусторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях", - заявил Путин.
https://ria.ru/20241024/putin-1979902827.html
бразилия
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_16745150efb9d9e83d84080d6e08cf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, венесуэла, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Бразилия, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Бразилии попросил Путина передать послание президенту Венесуэлы

Путин: президент Бразилии просил передать кое-какие слова главе Венесуэлы

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора передать "кое-какие слова" их коллеге в Венесуэле, об этом Путин рассказал журналистам.
"Он (президент Бразилии - ред) меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
"Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций - позиций объективного характера - будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности членства Венесуэлы в БРИКС, учитывая негативное отношение к этому со стороны Бразилии.
Глава российского государства выразил надежду, что отношения двух стран будут выравниваться.
"Очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двусторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин раскрыл, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Вчера, 19:34
 
В миреБразилияВенесуэлаРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала