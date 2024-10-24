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Президент Лаоса поздравил Путина с успешным проведением саммита БРИКС

Президент Лаоса поздравил Путина с успешным проведением саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Лаоса поздравил Путина с успешным проведением саммита БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и заявил, что после него роль России в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:52

2024-10-24T19:52

2024-10-24T19:52

россия

лаос

казань

владимир путин

тхонглун сисулит

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и заявил, что после него роль России в мире вырастит. "Хотел бы поздравить вас с успешным проведением саммита БРИКС. Я думаю, что после этого мероприятия роль России вырастет", — сказал президент на встрече с Путиным. Также он выразил благодарность за приглашение принять участие в мероприятиях БРИКС.

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лаос

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