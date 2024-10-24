Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 24.10.2024 (обновлено: 23:36 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979906877.html
Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России
Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России - РИА Новости, 24.10.2024
Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в Российской Федерации находятся северокорейские войска",... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:46
2024-10-24T23:36
россия
казань
пхеньян
владимир путин
мария захарова
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в Российской Федерации находятся северокорейские войска", назвал их "серьезной вещью". "Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также законодательствами России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает нормы международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке северокорейских военных в Россию "вбросами и шумихой".
https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html
https://ria.ru/20200616/1572974203.html
россия
казань
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, пхеньян, владимир путин, мария захарова, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Казань, Пхеньян, Владимир Путин, Мария Захарова, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России

Путин назвал снимки с северокорейскими военными в РФ "серьезной вещью"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в Российской Федерации находятся северокорейские войска", назвал их "серьезной вещью".
"Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО
21 октября, 11:49
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также законодательствами России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает нормы международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке северокорейских военных в Россию "вбросами и шумихой".
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
16 июня 2020, 00:41
 
РоссияКазаньПхеньянВладимир ПутинМария ЗахароваБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала