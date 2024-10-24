https://ria.ru/20241024/putin-1979906877.html

Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России

Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России - РИА Новости, 24.10.2024

Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в Российской Федерации находятся северокорейские войска",... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:46

2024-10-24T19:46

2024-10-24T23:36

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в Российской Федерации находятся северокорейские войска", назвал их "серьезной вещью". "Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также законодательствами России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает нормы международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке северокорейских военных в Россию "вбросами и шумихой".

https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html

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