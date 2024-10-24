https://ria.ru/20241024/putin-1979903051.html

Путин: Россия благодарна Эрдогану за площадку для переговоров в 2022 году

Путин: Россия благодарна Эрдогану за площадку для переговоров в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия благодарна Эрдогану за площадку для переговоров в 2022 году

Россия благодарна турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за площадку для переговоров с Украиной в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:34

2024-10-24T19:34

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия благодарна турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за площадку для переговоров с Украиной в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается переговоров с Украиной, то я уже много раз об этом говорил, мы благодарны президенту Турции господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ - проект мирного соглашения. Украинская делегация его парафировала, а значит, ее все устраивало, а потом только отказалась", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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