https://ria.ru/20241024/putin-1979902222.html
Путин высказался об отношениях Бразилии и Венесуэлы
Путин высказался об отношениях Бразилии и Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался об отношениях Бразилии и Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения Бразилии и Венесуэлы будут выравниваться. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:31
2024-10-24T19:31
2024-10-24T19:31
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения Бразилии и Венесуэлы будут выравниваться."Надеюсь, что ситуация будет выравниваться", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, бразилия, венесуэла, брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Бразилия, Венесуэла, БРИКС, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин высказался об отношениях Бразилии и Венесуэлы
Путин: надеюсь, что отношения Бразилии и Венесуэлы будут выравниваться