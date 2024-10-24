https://ria.ru/20241024/putin-1979900249.html

Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин

Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин

Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:22

2024-10-24T19:22

2024-10-24T19:35

россия

брикс

в мире

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

каракас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:21:3153:1795_1920x0_80_0_0_d25f40d948062f36bfe60bb5ace09be7.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу", - сказал Путин.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. Он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.Саммит стран БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241024/putin-1979902222.html

россия

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брикс, в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, каракас