Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин
Путин: Россия считает, что Мадуро победил на выборах честно
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу", - сказал Путин.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. Он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Саммит стран БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.