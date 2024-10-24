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Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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19:22 24.10.2024 (обновлено: 19:35 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979900249.html
Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин
Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин
Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:22
2024-10-24T19:35
россия
брикс
в мире
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
каракас
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу", - сказал Путин.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. Он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.Саммит стран БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, брикс, в мире, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, каракас
Россия, БРИКС, В мире, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Каракас
Мадуро победил на выборах честно, заявил Путин

Путин: Россия считает, что Мадуро победил на выборах честно

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин высказался об отношениях Бразилии и Венесуэлы
Вчера, 19:31
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. Он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Саммит стран БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияБРИКСВ миреВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроКаракас
 
 
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