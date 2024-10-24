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Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
Российская армия приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:14
2024-10-24T19:14
2024-10-24T19:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
курская область
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Российская армия приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин. "Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена - это примерно около 2 тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, курская область, россия, брикс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Курская область, Россия, БРИКС
Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
Путин: ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области