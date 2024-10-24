https://ria.ru/20241024/putin-1979897584.html

Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области

Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области

Российская армия приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:14

2024-10-24T19:14

2024-10-24T19:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880151_130:508:2868:2048_1920x0_80_0_0_5160a9cbe735b04747c204c276e74859.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Российская армия приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин. "Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена - это примерно около 2 тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, курская область, россия, брикс