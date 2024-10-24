https://ria.ru/20241024/putin-1979896927.html

Путин высказался о президентских выборах на Украине

Путин высказался о президентских выборах на Украине - РИА Новости, 24.10.2024

Путин высказался о президентских выборах на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине, вероятно, пока не готовы к проведению президентских выборов. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:12

2024-10-24T19:12

2024-10-24T19:25

украина

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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казань

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине, вероятно, пока не готовы к проведению президентских выборов.Российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией."Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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