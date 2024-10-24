https://ria.ru/20241024/putin-1979896927.html
Путин высказался о президентских выборах на Украине
Путин высказался о президентских выборах на Украине - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался о президентских выборах на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине, вероятно, пока не готовы к проведению президентских выборов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:12
2024-10-24T19:12
2024-10-24T19:25
украина
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
казань
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979885684_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_ffcc485b1f2a5556b567296a0177e986.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине, вероятно, пока не готовы к проведению президентских выборов.Российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией."Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241024/putin-1979898630.html
украина
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979885684_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a2ed76781942b736c35251af2e6a9e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, владимир путин
Украина, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, Владимир Путин
Путин высказался о президентских выборах на Украине
Путин заявил, что на Украине, вероятно, не готовы к президентским выборам
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине, вероятно, пока не готовы к проведению президентских выборов.
Российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией.
"Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.