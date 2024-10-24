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ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 24.10.2024 (обновлено: 19:44 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979896204.html
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:10
2024-10-24T19:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241024/putin-1979884913.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин

Путин: ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные", - сказал Путин.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Путин: около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую области, окружены - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области
Вчера, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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