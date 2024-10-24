https://ria.ru/20241024/putin-1979896204.html
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:10
2024-10-24T19:10
2024-10-24T19:44
специальная военная операция на украине
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин
Путин: ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек