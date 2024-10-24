https://ria.ru/20241024/putin-1979896204.html

ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин

ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

ВСУ за месяц потеряли в Курской области 26 тысяч человек, сообщил Путин

Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:10

2024-10-24T19:10

2024-10-24T19:44

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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